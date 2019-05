2 El drama que creía que había superado

Se hace llamar el príncipe de Venecia y como tal es un personaje público en Italia. En 2011 concedió una entrevista a la revista ‘Diva e Donna’ para explicar las circunstancias que rodearon a su diagnóstico de cáncer: “Un día me encontré sin voz y mi mujer, Clotilde, me dijo que fuera a consultar con un médico. Me diagnosticaron un tumor en el tabique nasal y me hicieron una operación radical. Me extirparon tres cuartas partes del cartílago y parte del hueso nasal”.