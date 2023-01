Antes de hacer una escapada exprés a Menorca junto al Rey Felipe para visitar la farmacia que heredaron, la Reina Letizia ha estrenado el nuevo curso. Ha inaugurado la semana con una nueva reunión de trabajo con uno de los temas que más le preocupan: el apoyo a las mujeres. Este miércoles en torno a las 6 de la tarde, Letizia ha acudido al Palacio Municipal de Congresos de la capital para presidir el acto de clausura de la X edición del “Proyecto Promociona”. Este proyecto se trata de una iniciativa de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que tiene como objetivo que más mujeres participen en la actividad empresarial española en puestos de mayor responsabilidad. Dejando todo el protagonismo al acto, la mujer del Rey Felipe VI ha apostado por un look de «perfil bajo».

Tenía un gran desafío por delante después de lucir un look de altos vuelos en la Pascua Militar. Aquel día, Letizia estrenó un espectacular vestido en rojo de Felipe Varela que acompañó con su capa favorita de Carolina Herrera. Acorde a la ocasión, y siendo consciente del tipo de acto que era, Letizia iba perfecta. Ha recuperado un total look que le vimos en octubre de 2021. Se trata de una falda lápiz y un jersey de firma ‘made in Spain’, Is Coming. Un estilismo que ha replicado tal cual lo llevó durante un viaje cultural a Basilea (Suiza) y que ama u odias. No hay término medio.

El truco de estilo de Letizia para presumir de cintura

La pieza que más destaca es la falda de silueta lápiz de la firma, de largo por debajo de la rodilla, en color verde y cuenta con unos llamativos brocados con forma de flores y motivos vegetales. Lo más de esta falda es que presume de cintura y de silueta. ¿El motivo? Su truco de estilo. La Reina elige llevar por dentro de esta pieza su jersey, ajustándolo así levemente al cuerpo. La parte superior que ha elegido la Reina Letizia es de punto grueso, cuello redondo, amplio, hombros caídos y mangas también amplias. Para completar el outfit, ha lucido unos salones de punta fina y tacón alto de Magrit en un tono visón oscuro.