4 El bolso, la nota discordante de su look

Ser la nota discordante no es sinónimo a que llamase tanto la atención que echase por tierra el esfuerzo de su estudiado estilismo. Todo lo contrario. Dotar de color a su look a través del clutch de cuero rojo que ha elegido es todo un acierto. Era la nota de color necesaria para no caer en combinaciones aburridas o poco arriesgadas.

El pelo de la Reina Letizia, a examen

Doña Letizia ha optado por dejar su melena suelta al viento en este Domingo de Resurrección en Palma de Mallorca. El viento no le ha obligado en esta ocasión a proteger su melena de sus embestidas con elaborados recogidos. Esta vez ha optado por lucir el pelo largo al viento.