Los Reyes empiezan la semana en Málaga para inaugurar el Tour del Talento y proclamar el Premio de Artes y Letras de la Fundación Princesa de Girona. Como concepto, así a priori, todo suena fantástico.

Si hablamos de estilo, todavía tenemos la imagen de la Reina Letizia dando en el clavo al lucir una tradicional camisa con bordados ucranianos. Un gesto con el que nos sorprendía aunando moda y compromiso como nunca. En esta ocasión, no ha habido mensajes extra, pero su look nos encanta. Es nuevo y además otro estreno muy apetecible.

Se trata de un vestido de punto de lana merino en color azul marino, de línea evasé y largo midi, escote caja y manga francesa. Con estas mismas líneas podrían encuadrarse otros tantos modelos de su vestidor. Lo que marca la diferencia de este es su estampado. Dos flores, dos, resaltadas en blanco, que no son las típicas biznagas de Málaga, sino claveles, pero como si el caso. Aceptamos ‘pulpo’ como guiño a la ciudad.

La intención creemos que iba claramente por ahí, pero la jugada no ha salido del todo bien. Eso sí, el vestido es indiscutiblemente bonito. Las flores están realizadas con la técnica de la intarsia-jacquard, que sirve para crear dibujos en el tejido.

Lo firma Galcón Studio, con la que repite después de triunfar el pasado agosto en su primer acto del veraneo en Mallorca con un diseño bastante sexy con el que mostraba pierna. Este es más recatado. Cuesta 229 euros y ahora está rebajado a 148,85 euros.

Fiel a su estilo de ceñirse la cintura, Letizia se ha acoplado un cinturón fino de piel negro. Quizás en este caso ha sido una buena opción, para dar forma a la silueta, si bien el modelo original no lo lleva.

Por otro lado, la Reina ha escogido su bolso blanco de Furla. Azul marino y blanco, de acuerdo.

Un pequeño detalle, pero muy destacable, son los pendientes que se ha puesto en esta jornada. Unas piezas discretas, compuestas de aro con bolita blanca, que son una monada. El anillo dorado de Karen Hallam continúa omnipresente.

Su melena suelta lisa con raya al medio, sin renunciar al volumen, con su mechón de canas a un lado, ya no son ninguna novedad, pero no por ello desvirtúan el look. De hecho, a Letizia le queda fenomenal y hasta le rejuvenece. Decía Carolina Herrera que a partir de los 40 es mejor cortarse el pelo… Pues, lo sentimos, pero no. Al menos en este caso.

Este acto ha tenido lugar en el centro cultural de La Térmica, un novedoso espacio de arte y vanguardia de Málaga, que los Reyes pisaban por primera vez, donde han conocido los trabajos presentados por los más jóvenes.

Es el primero de los compromisos de una semana muy intensa. Centrándonos en la Reina Letizia, el próximo jueves presidirá en solitario, por primera vez, el concierto In Memoriam en homenaje a las víctimas del terrorismo (el Rey Felipe está de viaje en Chile) y el viernes asistirá a la inauguración de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (conocida popularmente como Pasarela Cibeles).

Por último, la agenda se extenderá hasta el sábado, cuando los Reyes viajen a La Palma para rendir homenaje al pueblo de la isla por su ejemplaridad. Un acto que debió posponerse a causa del estallido de la guerra en Ucrania.