¡Estamos en Oviedo! Un año más llegan los Premios Princesa de Asturias y con ello la reaparición al completo de la Familia Real para cumplir con una cita muy especial en su calendario. Poco antes de las siete y media de la tarde se ha dado al pistoletazo de salida con el tradicional concierto en el auditorio, al que por segundo año consecutivo han acudido la Princesa Leonor y la infanta Sofía. No nos olvidamos de que la heredera ha regresado a España después de su partida a Gales el pasado verano para continuar sus estudios de bachillerato.

Pero aquí ponemos el foco en la Reina Letizia y para este primer compromiso de los galardones de nuevo la hemos visto brillar. ¡Y cómo!

Ha llegado al auditorio envuelta en música de gaitas con un llamativo estreno: un vestido negro de cuello halter y corte recto, a la rodilla, en el que sobresalía un gran detalle metálico plateado en la pechera. Se compone de cristales formando rombos. Casi daba la impresión de ser una especie de coraza.

Un diseño cóctel que pasará a la historia precisamente por este adorno. A su lado destacaban una Leonor muy mayor en fucsia y una Sofía de azul satinado.

Letizia ha continuado su look con el siempre elegante y socorrido negro fiesta. Salones de tacón, pashmina… Los demás destellos se los ha dejado para unos voluminosos pendientes de aro.

El cabello, por supuesto, recogido en un moño, que dejaba al aire sus torneados hombros. La tarde se ha puesto un poco lluviosa en Oviedo, pero sin frío. La Reina aprovecha todo lo que puede.

Este concierto ha contado con las galardonadas de esta edición en la categoría de Artes: la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés, quienes por primera vez han creado un dúo de lujo con un espectáculo inédito, titulado «Carmen y María. Dos caminos y una mirada». Así pues, los Reyes y sus hijas han cambiado radicalmente el tono de lo que solía ser esta gala, habitualmente con el protagonismo para la música clásica, para disfrutar del flamenco de calidad.

El look de la Reina no ha dejado indiferente a nadie. No diremos que ha rivalizado con sus hijas en glamour, porque no hay lugar para comparaciones, pero hoy no cabía lugar a dudas: Letizia estaba magnífica.