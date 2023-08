La Reina Letizia ha protagonizado el primer posado oficial de verano junto al Rey Felipe y sus hijas, realizado en los idílicos Jardines de Alfabia. Allí analizamos a fondo su look en rosa 'Barbie' de Adolfo Domínguez, pero reparamos también en otro detalle importante: sus alpargatas. Letizia volvió a recurrir a uno de sus fetiches veraniegos por excelencia. Es hora de repasar la amplísima colección de alpargatas de la Reina y, de paso, ¡fichar ideas!

En esta sesión de fotos, Doña Letizia eligió un modelo bajo muy rústico de Espardenyes Torres (110 euros), que precisamente estrenó en el posado oficial de Mallorca en 2021, cuando visitaron el santuario de Lluc. Son unas de las alpargatas más originales a la par que sencillas, realizadas en fibra natural, incluso para la lazada.

Justamente es Mallorca el escenario preferido por Letizia para sacar este calzado tan típicamente español. Para las vacaciones suele tirar de cuñas de esparto, altas con doble suela o de altura media. En los últimos años su colección ha crecido de manera considerable y las guarda en todos los colores y texturas, de piel, de loneta, con lazada, cordones o de pulsera... No hay duda de que Letizia es la mejor embajadora de las alpargatas.

Como no podía ser de otra forma, la mayoría de sus piezas son de marcas españolas, haciendo patria, que son expertas artesanas en este terreno. No tenemos pruebas de esto, pero apostamos a que la Reina Letizia ha influido en otras 'royals' internacionales a la hora de elegir las cuñas para pisar cómoda y con estilo. Si no que se lo digan a Kate Middleton, Mary de Dinamarca, Máxima de Holanda...

A continuación, repasamos los modelos de alpargatas que querrás copiarle a la Reina Letizia.

1 de 15 La Reina Letizia, con alpargatas doradas con uve en el empeine para clausurar el festival de cine Atlàntida en Mallorca 2 de 15 Con un modelo de Macarena Shoes blanco, uno de sus favoritos 3 de 15 A ras de suelo, de fibras naturales, de Espardenyes Torres (110 euros) 4 de 15 Letizia también se puso alpargatas para la Confirmación de la Infanta Sofía 5 de 15 En azul marino con cintas cruzadas, de Calzados Picón 6 de 15 La Reina Letizia, con cuñas rosas de Clooui 7 de 15 De piel de Uterqüe con cordones étnicos (89 euros) 8 de 15 Alpargatas de serraje negras con pompones, de Macarena Shoes (80 euros) 9 de 15 Alpargatas en crudo de cordones de Mint&Rose (114 euros) 10 de 15 Letizia en Mallorca en 2021 con alpargatas planas con cordones de pompones de Oysho (28 euros) 11 de 15 En tono rosado, con cierre de pulsera y corte en el empeine, de Macarena Shoes 12 de 15 Alpargatas completamente negras de altura media, de Castañer (105 euros) 13 de 15 Negras de encaje de Gaimo (80 euros) 14 de 15 Cuñas de dedo con detalles de strass, de De Cos 15 de 15 De ante, con cremallera y suela corrida, de Eric Michael (120 euros)