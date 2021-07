La Reina Letizia ha revolucionado con su último look de estreno y no solo por lo espectacular que era, sino porque lo ha agotado en apenas unas horas.

La Reina Letizia ha querido estrenar en pleno verano. Este pasado jueves acudía a la inauguración de la 40º edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) en Madrid con un look que no pasó desapercibido. La Reina se decantó por un estilismo innovador en blanco impoluto, en el que llamaba la atención el bajo de los pantalones que lució.

La camisa blanco de estilo capa y corte oversize y el pantalón pertenecen a la firma ‘On Atlas’, que tiene ropa sostenible. Letizia se ha decantado por las prendas de esta marca por primera vez y para la firma ha sido una gran noticia. Y es que en apenas unas horas, las prendas que ha lucido se han agotado. De hecho, si accedes a la página web de la firma, se puede ver en ambas prendas un «sold out».

La camisa tiene un precio de 155 euros, mientras que los pantalones cuestan 165 euros. El look al completo vale 320 euros. A pesar de que ambas prendas están agotadas, la firma de moda sostenible da una oportunidad a todos los que se hayan interesado por este look, ya que todavía se puede pedir bajo pedido.

Letizia ha lucido un look de una firma sostenible

Para esta firma de moda ha sido toda una sorpresa que la Reina Letizia haya confiado en ellos para su look blanco impoluto. De hecho, la fundadora de la marca española, María García Alonso-Lamberti, ha desvelado que no tenía ni idea de que la Reina se había hecho con este conjunto de su marca. Así lo ha contado al portal Vanitatis, donde también ha desvelado qué le llevó a diseñar estas prendas: «Después de hacerle el vestido de novia a mi hermana, que llevaba una capita que le encantó a todo el mundo, quisimos trasladar esa capa a un look más informal que no fuese de novia».

Unas prendas de ropa que se han agotado en horas

No hay nada como un escaparate como Letizia para que se haya dado visibilidad a esta marca, que en apenas unas horas ha visto cómo se ha agotado ambas prendas en su página web. Este look fue elegido por Letizia para acudir a una cita tan esperada para los Reyes como es la inauguración de ARCO.

Para la ocasión, Letizia se dejó ver con un look de lo más sorprendente e innovador. Un look compuesto por un pantalón con un bajo asimétrico que ha llamado mucho la atención, un cuerpo del mismo color estilo capa y oversize, con cuello alto, zapatos de tacón color nude y en el pelo, una coleta.

Se trata de un estreno, ya que nunca antes la habíamos visto lucir este look tan innovador. A pesar de que no ha empezado todavía sus vacaciones y que el color de su piel todavía no está bronceado, este look blanco le ha sentado de maravilla. Es uno de los últimos looks más favorecedores que ha llevado.