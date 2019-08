Letizia: las claves de su reaparición tras 17 días ‘desaparecida’

2 ¿En el Caribe?

Se dice que los Reyes han estado en el Caribe. A Don Felipe se le ‘localizó’ en las Barbados con amigos. No se habló de Letizia y sus hijas. Otras voces no concebían que estuviesen separados de vacaciones. El caso es que, de momento, no ha trascendido nada más concreto. Se sabe que Don Felipe se quedó unos días más en Mallorca, donde fue visto cenando con un par de amigos, entre ellos el cantante Jaime Anglada.