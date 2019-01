Letizia celebra su último estreno con un #JuevesAzul

4 Su maquillaje ideal para el invierno

Vuelvo a hacer un pequeño inciso sobre el tema ‘beauty‘. Letizia no cambia de maquillaje. ¿Eso es algo malo? No lo creo. Eso quiere decir que ha encontrado los colores que (ahora mismo) más le apetecen y resaltan. No innova a cada salida, pero tampoco falla. He de decir que estos tonos tierra, junto a un pelín de cobre, y otro poco de rosa, son adecuados para muchas ocasiones y no ‘agreden’. Además, tostado con azul, ideal para este invierno.