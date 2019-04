8 Top lencero… y anillo sorpresa

Pero no la llevaba cerrada, afortunadamente. Por debajo nos dejaba ver mucho mejor el top lencero de la ocasión. Por fuera… Nah. No me voy a detener más en esto, sino en la sorpresita que nos tenía reservada: ¡ese anillo! Una pieza dorada, bastante estilizada, con un diseño que hace un óvalo. Aunque no pertenece al juego de pendientes, la forma guarda cierta conexión. Veremos de qué firma es, porque de ninguna manera deseamos que pase al cajón de los misterios. ¿Alguna señal?