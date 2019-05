1 Brazos al aire

Posteriormente Letizia se ha desprendido de la chaqueta dejándos sus musculosos brazos al aire y ese bronceado que no solo llega al rostro. ¿No os sorprende este morenazo? (la foto ayuda, pero está ahí). En cuanto al estilismo, en no siendo un lookazo, pues tampoco está mal. Un «arreglito» hecho con varias prendas del vestidor de Letizia, una por aquí y otra por allá, que al menos no desentonan entre sí, aunque tampoco sean las mejores amigas. Pasemos de largo y a otra cosa.

Fotos: Casa de S. M. el Rey y Gtres.