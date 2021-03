Letizia, acompañada por el Rey Felipe, ha presidido el acto en homenaje a las víctima del terrorismo. Ha optado por un look sobrio, de riguroso luto

No es momento para grandes florituras ni tendencias ni nada relacionado con la moda. Es momento de homenajear a las víctimas del terrorismo en un acto homenaje que se celebra en el marco de la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Siguiendo la estela de este miércoles, cuando los Reyes presidieron el XIX concierto ‘In Memoriam’ en homenaje a las víctimas del terrorismo en un recital celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid, Letizia ha vuelto a apostar por el riguroso luto, dejando todo el protagonismo al acto en sí. Se ha quitado el moño de bailarina y se ha colocado una coleta y su abrigo más bonito para presidir este acto rodeado de políticos.

La Reina ha elegido un look sobrio, de riguroso luto

Letizia ha llegado acompañada del Rey a través de un bonito paseo por los Jardines de Sabatini, que rodean el Palacio Real, con un look sobrio, como debe de ser. Los Reyes han llegado caminando hasta el punto donde han colocado un escenario donde se celebra este acto homenaje. Durante este paseo, hemos podido ver la vestimenta elegida por la Reina para un acto de tal índole. Lo más característico es su bonito abrigo de Carolina Herrera, que estrenó en el año 2019.

Cada vez que Letizia se coloca este abrigo, lo convierte en el protagonista indiscutible del look. Se trata de un diseño con el cuerpo muy entallado y silueta evasé de inspiración ‘new look firmado por Carolina Herrera. Lo más bonito de este es el detalle de doble botonadura joya en forma de perlones. La primera vez que se lo vimos fue en la Cumbre del Clima que se celebró en diciembre del año 2019 en Madrid. Desde entonces, cada vez que lo vemos nos enamora más y más. ¿Llegará el día en que lo veamos y no nos guste? La verdad es que lo dudamos.

Ha puesto el toque cañero en las botas

A pesar de que sabe qué prendas escoger en cada momento según el acto y el día, Letizia ha querido ponerle su seña personal y se ha subido a unas botas altas de ante en negro con un altísimo tacón. Pero entre las botas y el abrigo no hemos podido ver qué estilismo guarda por debajo, aunque lo cierto es que ya nos encanta lo que vemos. Además, si ayer la veíamos con un moño de bailarina, hoy ha optado por una coleta alta ondulada y con mucho movimiento que le daba un aire muy desenfadado y juvenil al rostro. Este se ha convertido en uno de sus peinados más repetidos desde hace meses, y lo cierto es que le queda genial. A continuación, todas las fotos para ver de cerca el estilismo de Letizia.