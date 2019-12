Vamos a hablar de antifashion. Sí. A lo largo de los últimos años, la Reina Letizia ha dado un gran salto cualitativo en cuanto a estilo. A mejor, nos referimos. Pero aunque el balance de 2019 es mayoritariamente positivo, tampoco podemos obviar que ha habido algún que otro patinazo. Esos momentos menos atinados, ya sea por determinadas prendas o por combinaciones poco acertadas, que vamos a repasar con todo nuestro «cariño».

Como siempre, hay gustos para todo y puede que no estemos de acuerdo. Contamos con ello. Pero nuestro recopilatorio no será gratuito. Para nada. Cada uno de los looks lleva su justificación del porqué no nos gusta. En ocasiones el punto negativo no se da por el modelo en sí, sino por el cómo. En suma os presentamos los mejores peores estilismos del año, sin orden ni concierto, porque todos somos humanos y un mal día lo tiene cualquiera, incluso la Reina… o su estilista.