Letizia: la evolución de sus diez años de looks en Fitur

1 Año 2018

Y aquí el, hasta ahora, último look de Fitur. El año pasado Letizia no se olvidó de sus queridos pantalones, con blusita y chaqueta bicolor en negro y crema de Hugo Boss, algo abrigada para interiores. La gran novedad fueron sus zapatos de taconcito ‘kitten’ con tacuelas de Uterqüe (99 euros). Tampoco los ha vuelto a usar en público, lo cual me apetecería para ver con qué se los pondría… Mañana comprobaremos cómo acude a la feria del turismo y si se cumple la tradición de los pantalones, que, como vemos (siete de ocho apariciones), ganan por goleada en este reto.