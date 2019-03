12 Un ‘little black dress’ renovado

Es un perfecto vestido de cóctel, que por cierto, me recuerda en su línea a aquel azul vintage que llevó en el concierto por el 40 aniversario de la Constitución, el pasado diciembre. Sí, el que atribuimos a la Reina Sofía. La originalidad de este es que lleva un detalle decorativo asimétrico que recorre el cuerpo y la falda y va en otro tejido distinto al resto. Sin embargo, no es antiguo, sino de Hugo Boss, cómo no. Letizia le ha cogido el gusto al plisado y de ahí no salimos.