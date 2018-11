Y seguimos en Perú. Como os avanzaba en el anterior post, la jornada de ayer comenzó con una reunión y terminó con una recepción en la Residencia de la Embajada de España en Lima. La cosa tenía visos de cambio de modelo, pues no es lo mismo un acto que un cóctel, y Letizia efectivamente se quitó el traje de cuadros. Cambio de ropa ¡y cómo!

Los Reyes se reunieron con los españoles en Perú

Felipe y Letizia se encontraron con los españoles que residen en el país andino y además acudieron a la presentación de la ARCO 2019, cuya próxima edición tendrá como país invitado a Perú.

La gran sorpresa del día

Y como lo prometido es cambio, aquí tenemos el estilismo escogido por Letizia. La Reina se salió de su zona de confort (tampoco es la primera vez) y nos ofreció, en cuanto a moda, una de esas salidas suyas por peteneras. Nunca nos había dado este perfil (al menos no lo recuerdo recientemente). ¡Un vestido bohemio! ¡Y de firma española!

Bohemio pero con brilli brilli

Un vestido de largo midi de Intropia, que cuesta 220 euros, con el que brilló, literalmente, en la noche. Las líneas son inequívocamente bohemias, hippy chic, otra de las tendencias del momento. Si acaso alguna vez se fue… y que viene arrastrando desde la década de los 70 del siglo pasado. Eso sí, reinterpretada. El tejido es de gasa con rayas y amebas (un clásico del concepto) y destellos brillantes, las mangas abullonadas y con transparencias…

Pendientes largos de cadena

Lo que llama la atención es ese escote ‘vertiginoso’ en pico, que por otra parte pertenece a los must de un buen boho chic de tarde noche, y acaba en una fila de botoncitos hasta la cintura ancha y marcada. Ni los pendientes nos hacen apartar la mirada de él. Letizia se puso los de finas cadenitas de Tous que tiene desde hace tiempo.

Un peinado acorde con el estilismo

¿Y cómo se iba a peinar para semejante lookazo? Pues no tenía más remedio que darle a la melena suelta y algo ‘despendolada’. Es decir, siguiendo con los mandatos, con raya al medio y con mechones medianos muy definidos y ondulados.

El ondulado más informal

Con raya al medio desestructurada

Y un coqueto mechón retorcido a un lado

Complementos en burdeos

Y hasta aquí íbamos más o menos bien. Es cuestión de gustos que te apetezcan o no este tipo de vestidos. Lo que no me convence en absoluto son los complementos para combinarlo. Una cartera de piel acolchada de Carolina Herrera y unos zapatos de charol degradé de Lodi. Al menos son burdeos, como la base del traje, y no desentonan. Pero son demasiado clásicos para este vestido…

Letizia se decantó por un correcto maquillaje al tono

El viaje en Perú continúa…

Y mientras los Reyes afrontan hoy miércoles la tercera y última jornada en Perú, mucho nos tememos que este va a ser el mayor look del viaje, por raro y sorprendente. La verdad, tampoco lo tengo muy claro, sí o no. El vestido es muy bonito, pero francamente creo que el remate no está conseguido. ¿Qué os parece a vosotros?

