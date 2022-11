La Reina Letizia tiene una intensa agenda en Barcelona este miércoles, la cual está relacionada tanto con la salud mental como con la discapacidad intelectual. Si bien en primer lugar tiene una sesión sobre trabajo y salud mental en los que tanto se ha implicado en la Diputación de Barcelona, poco después -a las 12:30 horas- recorrerá las instalaciones del Hospital Sant Joan de Déu, en concreto, la Unidad de Hospitalización especializada en personas con discapacidad intelectual. Pero, ¿cuál ha sido el look que ha escogido doña Letizia junto a su estilista? Un pantalón color rojo de cuero con el que no deja indiferente a nadie y es que ha optado por un total red: jersey de Hugo Boss con cuatro botones en los puños y pantalón del mismo tono, al igual que sus stilettos que son de la misma gama.

Aunque lo llamativo de este look no son solo las prendas, sino también la fórmula que Letizia ha conseguido, pues resulta todo un acierto tanto para ir a la oficina como para un evento especial. La Reina es experta en vestir con este material y nos ha dado una lección de estilo a lo largo de estos últimos años para enseñarnos a combinarlo. Ella, por su parte, tan solo ha querido romper el color con un cinturón negro de cuero que se ajustaba a su cintura y, además, le sentaba de maravilla. La hebilla era metálica, al igual que sus pendientes, por lo que todo estaba perfectamente hilado y pensado con su estilista, quien, por cierto, en las últimas semanas ha innovado y dado giros a sus looks. Aunque en esta ocasión ha preferido no arriesgar demasiado, quizás debido al acto oficial en el que se encontraba, el cuero ha sido la nota rompedora en un outfit especialmente llamativo. Tiro alto y corte tobillero son solo algunos de los detalles que conforman el último look cañero de la Reina Letizia, el cual, a buen seguro, recuperará y reciclará en su día a día.