Letizia, etérea y romántica, hace un guiño ‘lowcost’ a China

12 Rosa y beige

Yo lo que querría es abrazarme a este abriguito (con perdón), porque es mullidito, gustoso, como de osito de peluche, pero no me puedo olvidar del resto del conjunto. Aunque puede parecer todo rosa, en realidad no lo es, sino más bien beige clarito. Tanto el vestido que asoma por debajo del abrigo como los complementos. Los pendientes son los bicolor en verde y rosa de Coolook (167 euros).