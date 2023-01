La Reina Letizia es una de las ‘royals’ más seguidas por la ropa que se pone. En esto ha ido escalando puestos de forma imparable, desde sus tiempos como una clásica princesa hasta la empoderada soberana que representa en la actualidad. Y sí, la moda le ha ayudado bastante a labrarse esa imagen. A menudo saltan a los titulares los precios de las prendas, joyas y complementos que estrena y se hacen cálculos. ¿Gasta mucho, poco o regular?

La página web especializada Ufo No More acaba de publicar su ránking anual sobre cuántos euros han invertido las reinas y princesas del mundo en renovar sus perchas a lo largo de 2022. Y el resultado es bastante sorprendente. El primer puesto lo ocupa la princesa Charlène de Mónaco con unos 700.000 euros de gasto. Dicho medio aclara que se trata de cifras orientativas, puesto que no hay confirmación oficial por parte de las oficinas de las protagonistas.

Pero ¿qué pasa con nuestra Letizia? La consorte compra prendas nuevas para cumplir con su amplio rango de agenda (actos oficiales, galas, viajes…), pero también recicla muchas cosas de su fondo de armario. Quizás esa sea la clave para que el balance cuadre a fin de año. Según este estudio, la Reina española no es de las más derrochonas. Al contrario. De un total de 19 ‘participantes’ analizadas (todas europeas, por lo que es de resaltar que no se contempla a la muy ‘fashion’ Rania de Jordania), ¡Letizia ocupa el decimocuarto lugar!

Doña Letizia aparece en esta lista con un total de 53.919 euros gastados el año pasado. Por detrás de grandes nombres como la mencionada Charlène, Olympia de Grecia, Kate Middleton, Sofia de Suecia, María Teresa de Luxemburgo, Meghan Markle, Matilde de Bélgica, Mary de Dinamarca, Beatriz de York, Sophie de Wessex, Marie Chantal Miller, Máxima de Holanda y Mette-Marit de Noruega.

Por detrás de Letizia, la siguen en el ránking Marie de Dinamarca, Victoria de Suecia, Stéphanie de Luxemburgo, Eugenia de York y Magdalena de Suecia cerrando el listado.

En otro campo de análisis, Ufo No More pone la lupa también sobre cuántas piezas han estrenado cada una de las ‘royals’. El resultado vuelve a ser curioso. La Reina Letizia figura con 129 piezas de estreno y asciende en la lista hasta la quinta posición, por detrás de Kate, María Teresa, Victoria y Mary. Es decir, que la monarca española ha sabido comprar ‘muy bien’, pues se ha hecho con bastantes novedades, pero a un precio menor que muchas otras de sus colegas.

La Reina Letizia se ha convertido en toda una maestra de las compras (con ayuda de su estilista personal, Eva Fernández), ya que combina a la perfección algunas firmas de lujo (no demasiadas) con una mayoría de marcas de gama media e incluso ‘low cost’. Ahora apuesta a fondo por la moda española y suele descubrir para el gran público muchas firmas locales, más pequeñas y sostenibles.

Por no hablar de su creciente afición al reciclaje ‘vintage’ de su suegra, la Reina Sofía, que le permite reutilizar auténticas joyas del armario de la emérita a coste cero. Este año tomó prestado un fabuloso vestido de Valentino rosa y verde para la recepción con el Cuerpo Diplomático.

Echando un vistazo a su Vestidor, nos encontramos su traje más costoso: el diseño de Gabriel Lage que lució en el banquete de gala en honor del emir de Catar y su esposa en el Palacio Real (valorado en unos 10.000 euros), y también el más barato: el vestido camisero mini de Zara, que llevó una noche para salir a cenar con la Reina Sofía y sus hijas durante sus vacaciones en Mallorca, y que solo le costó 30 euros.

En este juego, ella es la ganadora total.

Los casi 54.000 euros de gasto que se le imputan a la Reina Letizia en 2022 suponen casi el doble de lo que invirtió el año anterior. En 2021 se estima en 21.694 euros. Pero hay que tener en consideración que su agenda fue más reducida a causa de la pandemia.

Conclusión: la española es la reina más austera del mundo.