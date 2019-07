El Rey de Malasia vive unos meses convulsos. En 7 meses se ha casado con una Miss rusa, su pueblo le ha obligado a abdicar, ha tenido un hijo (por lo que se casó de penalti), se ha divorciado y ahora, para colmo, sospecha que el niño no es suyo. Él dice una cosa, ella la contraria

En Malasia el rizo se ha rizado hasta el extremo y es que el escándalo es mayúsculo. Su Rey, Mohamed V ha descontentado a su pueblo hasta un punto extremo, pero es que su vida ha dado tantos giros en los últimos meses que le ha dado tiempo a marearse y no saber ciertamente ni dónde se encuentra. Se casó en secreto con una miss rusa, cuando su pueblo lo supo tuvo que abdicar, seis meses después fue padre, para un mes más tarde divorciarse. Ahora, para más inri, asegura que tiene dudas de que el hijo sea suyo.

El Rey de Malasia en 7 meses: se casa, abdica, tiene un hijo, se divorcia…

Al rey de Malasia le ha salido muy caro su apuesta por el amor. Su decisión de casarse con la Miss Moscú 2015, Oksana Veovodina, no solo le ha costado la enemistad de su pueblo, la oposición política del país o un desamor duro de superar, sino también la sospecha de que el hijo que creía que compartían podría no ser suyo. Esto es precisamente lo que se esconde detrás del motivo de divorciarse de la hermosa modelo, tan solo dos meses después de dar a luz, al sospechar que el hijo no tiene sus genes.

Tanto es así, que el propio abogado del rey de Malasia, Mohamed V, Koh Tiene Hua, ha asegurado a los medios para plantear esta temática: “No existe ninguna prueba que demuestre que mi cliente es el padre biológico del bebé”, sentencia. Se desconoce si detrás de esta afirmación se esconden unas pruebas de ADN, pero la ex miss rusa ya ataca estas informaciones en las redes sociales mostrando su orgullo “de la sangre malaya que fluye por sus venas”, en clara respuesta a las dudas sobre la paternidad de su vástago.

Aunque en un primer momento ella ha negado que se hayan divorciado, lo cierto es que ha tenido que renunciar al nombre árabe que adoptó tras su polémico casamiento. Son muchos sus detractores, pero lo cierto es que también está recibiendo apoyo de personas de todo el mundo que se solidarizan con su delicada situación: “Estoy escribiendo esto y no puedo contener las lágrimas, pero creo que en este caso no será necesario, porque son lágrimas de alegría y agradecimiento. En mi vida tengo que enfrentarse a mucha envidia y muchas calumnias, pero habéis demostrado que todavía existe mucha amabilidad en este mundo”.

Unas calumnias, según Oksana Veovodina, que al principio se centraban en que se había casado por interés, para después informar de que su matrimonio se había disuelto legalmente. Ella niega el divorcio, pero el abogado del rey Mohamed V ya ha confirmado en numerosas ocasiones que ella tan solo quiere aferrarse al sultán, dado que están divorciados oficialmente desde hace varias semanas. “Yo estaba en Rusia con mi bebé en junio, no estaba en Singapur para llevar ningún tipo de procedimiento de divorcio. Se trata de un acto de provocación, nunca nos hemos divorciado”, mantiene una y otra vez la modelo. El Rey, a través de su equipo legal, no dice lo mismo. ¿A quién nos creemos?

¿Cuándo se hará una serie novelada sobre esta apasionante historia?