El Rey Carlos III desaloja al Príncipe Harry y a Meghan Markle de su casa en Londres para dársela a Andrés

La publicación de 'Spare', el libro de memorias del Príncipe Harry, sigue teniendo consecuencias nefastas. El rey Carlos III ha tomado ahora una drástica decisión que afecta a la que hasta ahora ha sido la residencia de su hijo pequeño y Meghan en Londres. Según publica el diario 'The Sun', el monarca decidió desalojar a la pareja de Frogmore Cottage días después de que salieran a la luz las memorias del duque. De este modo, les deja sin casa en Gran Bretaña. El motivo que hay detrás de su determinación es el monumental enfado que tiene con Harry por haber revelado intimidades de la familia. Considera que tras el 'Megxit' y su consiguiente mudanza a Estados Unidos, el príncipe y su esposa no necesitan más esta residencia. Y le ha ofrecido la propiedad a su hermano, el príncipe Andrés.

"El rey Carlos ha decidido desalojar al príncipe Harry y Meghan Markle de su residencia real en Frogmore Cottage en favor del príncipe Andrés", aseguran todos los periódicos británicos. Según el 'The Sun', "el Palacio de Buckingham emitió un aviso de desalojo al Duque y la Duquesa de Sussex días después de que el libro de memorias de Harry 'Spare', en el que hizo una serie de afirmaciones sensacionales contra la Familia Real, llegara a las estanterías del Reino Unido en enero". Lo cierto es que Carlos ya había advertido antes de la publicación de ‘Spare’ que no estaba dispuesto a permitir que su hijo y su nuera sobrepasaran determinados límites, como criticar a su mujer, Camilla de Cornualles. Ahora, el nuevo soberano británico tiene claro que no hay motivo alguno para mantener reservada la vivienda a la pareja cuando ya tienen fijado su lugar de residencia en el continente americano.

El rey pretende reemplazar a la pareja con el también caído en desgracia duque de York, que actualmente habita en una de las residencias reales de mayor tamaño de la familia real del país. Se dice que Andrés aún se resiste a la mudanza, pero podría haber recibido las llaves de Frogmore la semana pasada. Harry y Meghan, por su parte, recibirán próximamente las pertenencias que tenían en su anterior hogar a la casa en la que residen actualmente, en Montecito, California.

Con este nuevo movimiento, Harry y Meghan se verán obligados a abandonar la casa de campo, su único hogar en el Reino Unido, independientemente de si Andrew se muda. Frogmore Cottage es una casa situada en la finca Frogmore en Windsor. Allí se instalaron Meghan y Harry tras su matrimonio, aunque las reformas duraron más de lo esperado y los medios británicos estimaron que las obras costaron unos tres millones de libras. El Sovereign Grant (el fondo que ofrece el Estado de Reino Unido a la Familia Real) se hizo cargo de las labores de construcción, mientras que el matrimonio habría pagado de sus bolsillos la renovación de los interiores.

El palacete consta de 10 dormitorios, -que los duques de Sussex convirtieron en cinco-. También mandaron construir una pequeña casita privada para Doria Regan, la madre de Meghan, para que tuviera un lugar donde quedarse durante sus visitas a la familia. El Mausoleo Real y la casa del té de la Reina Victoria son otros espacios históricos que forman parte del conjunto de la casa.

Llama la atención que a la decisión de Carlos III de echar a Harry a Meghan de su antigua casa lo han denominado ya el 'Frogxit'. "Esto seguramente significa el final del tiempo de Harry y Meghan en el Reino Unido", dice una fuente cercana a la Casa Real británica a 'The Sun'.