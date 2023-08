En pleno agosto y con los termómetros echando humo, son muchas las que solo maquillan su rostro lo justo y necesario. Los maquillajes naturales y con poco producto son los que más triunfan y esto lo tiene claro la protagonista de nuestro artículo de hoy. Virginia Troconis ha revelado su trío de productos favoritos de MAC que están causando sensación en el mundo de la moda y la belleza. Estos imprescindibles no solo prometen realzar tu belleza natural, sino que también se integran a la perfección en una rutina de maquillaje veraniego, manteniendo ese aspecto fresco y radiante que todas buscamos. ¡Te contamos qué productos virales ha escogido y algunos tips para mejorar tus looks beauty!

Virginia Troconis nos desvela sus tres favoritos de MAC Cosmetics

Labial, colorete y spray fijador, esos tres productos no pueden faltar en el neceser de maquillaje de la influencer. Sin duda, ninguno de ellos puede faltar en una rutina de maquillaje. No sólo los podemos usar para maquillajes de verano, si no que son tres imprescindibles en cualquier tocador. ¿Qué productos ha probado la instagramer en esta ocasión?

Spray fijador sin alcohol: efecto 'glow' inigualable

El primero de los productos que ha admitido usar la esposa de El Cordobés es el nuevo spray fijador de Mac. Este producto se ha convertido en uno de los must-have de profesionales para sellar el maquillaje y mantenerlo intacto durante todo el día. El de Virginia Troconis es un verdadero tesoro, pues destaca por su fórmula sin alcohol para pieles con tendencia a la irritación. Es súper refrescante para la piel, evita la sequedad y aporta un acabado glow envidiable. Una pulverización después de completar tu rutina de maquillaje es suficiente para lograr un aspecto luminoso y duradero que resiste incluso las jornadas más cálidas.

Blush: un toque natural para resaltar tus rasgos

El blush o colorete es un elemento crucial en una rutina de maquillaje de verano. Opta por aplicar el blush suavemente en la parte alta de tus mejillas para dar un toque de color natural que resalte tus pómulos. La clave aquí es la moderación: un toque es suficiente para lograr un aspecto fresco y saludable. El blush de MAC, con su amplia gama de tonos, es perfecto para conseguir ese rubor natural que además incluye un poco de highlighter, por lo que no necesitarás llevar contigo el iluminador.

Bálsamos labiales virales: color y brillo en un solo paso

Los bálsamos labiales de colores 'Squirt Balm' MAC se han convertido en la última sensación viral en TikTok y no es difícil entender por qué. Usados por celebridades como Rocío Osorno, Laura Matamoros y Anna Ferrer, estos bálsamos labiales ofrecen un acabado satinado y sutilmente coloreado que es ideal para el verano. Puedes aplicarlos directamente para un toque de color ligero o usarlos sobre un labial mate para añadir brillo y dimensión. Su versatilidad permite un juego creativo mientras te mantiene a la moda y lista para cualquier ocasión.