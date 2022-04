Si de algo puede presumir Vicky Martín Berrocal es de un rostro joven, luminoso e hidratado. En el pasado la diseñadora ya nos ha desvelado más de un secreto de belleza, como la DD Cream que utiliza para corregir las imperfecciones y atenuar las manchas, o el tratamiento infalible con ventosas al que recurre para combatir la celulitis de sus muslos. Pero ahora, nos acaba de descubrir un cosmético que nos interesa a todas, porque su principal objetivo es mejorar la apariencia de las arrugas y líneas de expresión al mismo tiempo que ilumina la piel.

«Sois muchas las que me preguntáis qué me he hecho en el rostro para tener este aspecto tan luminoso. Pues, CE Ferulic de SkinCeuticals es mi secreto. Llevo 18 años usándolo», explicaba Vicky en su cuenta de Instagram.

Este cosmético es algo así como un tesoro líquido para la piel. Se trata de un sérum que ayuda a neutralizar los radicales libres inducidos por los rayos UVA, la radiación infrarroja y la contaminación por ozono. Los principales culpables de que nuestro rostro luzca apagado. Entre sus activos cuenta con el alfa-tocoferol, una forma de vitamina E capaz de restaurar los niveles de lípidos en la piel; y con ácido ferúlico, un antioxidante de origen vegetal que protege frente al estrés oxidativo. Pero ojo, porque también incluye otra eficaz bomba de belleza. ¿Adivinas cuál es?

Vicky Martín Berrocal desvela su cosmético infalible para presumir de un rostro joven y luminoso

«Desde hace muchos años, SkinCeuticals es mi marca favorita y no falta en mi rutina diaria de belleza. CE Ferulic, su sérum antioxidante con 15% de vitamina C pura, es fundamental para mi piel cada mañana. Me aplico 3 o 4 gotitas con la cara limpia como primer paso. No hay una vitamina C igual», confiesa la diseñadora.

Pues… en efecto. La vitamina C pura es la responsable de que Vicky Martín Berrocal luzca un rostro lleno de luz, revitalizado y joven. Eso sí, no vale cualquiera. Su concentración debe estar siempre entre el 15% y el 20% para que resulte eficaz. Además, se potencia su acción creando sinergia con otros activos como con la vitamina E o el ácido ferúlico. Y por eso el cosmético que utiliza la madre de Alba Díaz es tan eficaz.

Y recuerda, el fotoprotector es el mejor compañero de la vitamina C. Siempre hay que aplicar primero ésta y después el SPF. La acción conjunta de ambos logra bloquear hasta el 90% de la acción negativa de los radicales libres sobre la piel, es decir, se multiplica su acción antioxidante.