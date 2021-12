¿Renovarse o morir? Vicky Martín Berrocal lo tiene claro. Un cambio siempre es bien recibido y si es para empezar el 2022 con más fuerza, mejor que mejor. Con ella, ya son muchas las famosas que han puesto “tijera de por medio” y se han cortado el pelo. Es más, podríamos decir que el 2021 ha sido el año de los cambios drásticos de melena por excelencia.

¿Cómo se lleva el pelo esta temporada? Corto. La melena por debajo de los hombros, como ahora la luce la diseñadora es una de las tendencias más fuertes de los últimos meses. Vicky, que no es muy dada a cambiar de look, ha compartido con sus seguidores el cambio. Sois libres de opinar», escribía, en su Instagram, otorgando libertad de opinión a sus fieles para que expresaran sus veredictos ante este cambio de look.

«Dicen que los grandes cambios empiezan por ahí… bueno, eso lo dijo COCO CHANEL y ¡no voy a ser yo la que lo discuta!», concluyó, vislumbrando que este corte de pelo venía marcado por un cambio en su vida.

El ‘long bob’ de Vicky Martín Berrocal quita años de encima

Es un corte de pelo que no pasa de moda, es muy sencillo de mantener y se adapta a todo tipo de rostros, lo que hace que sea un corte ideal para todas. Además es muy rejuvenecedor y crea un efecto óptico que hace que el cabello se vea con más volumen y la cara más delgada. Ella ha optado por la versión más clásica que es recta y sin capas, pero, existen otras variantes con flequillos, capas y distintos largos que van desde un mini bob a long bob.

La diseñadora también se ha quitado los reflejos rubios que le acompañaban desde hace años y se ha unificado el color. Lo ha peinado con la raya en medio, para suavizar las facciones y dulcificar el rostro.

Los artífices de su corte fueron los estilistas y peluqueros de Play Extension, una cadena de peluquerías; especializada en extensiones de pelo natural, que cuenta con cinco centros en Madrid. Por sus centros también ha pasado la actriz Melani Olivares, Rosa López, Oriana Marzoli o Marta López Álamo.

El corte de pelo que se adapta a todo tipo de edades

Con el corte long bob recto acertarás seguro. Se adapta a todo tipo de melenas y rasgos faciales y tiene un gran poder antiedad. Por otro lado, no perderás mucho tiempo en casa en el proceso del peinado, porque es muy práctico y fácil de manejar. Asimismo, las mujeres con canas se están sumando a este tipo de corte porque es muy práctico, tanto si deciden teñirlas o dejarlas al natural.