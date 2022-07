No opta por dietas estrictas, pero sí es muy cuidadosa de los alimentos que consume. Asegura que «me decanto por elegir un 80% de los alimentos que como con alto valor nutricional (verduras, frutas, legumbres, proteína animal de procedencia ecológica como huevos, yogur o kefir, pescados y carnes, grasas buenas como aceites de primera presión, frutos secos, sésamo, linaza y cereales integrales en formato pan, pasta o granola) y el 20% restante me dejó llevar por lo que me apetece».