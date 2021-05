A la modelo siempre la vemos con un rostro radiante, pero como el resto de las mortales también tiene malas noches… Y esta es su solución

Incluso las mujeres más perfectas y estupendas tienen malos días, y aunque nos pueda parecer imposible también se levantan con mala cara como el resto de las mortales. Eugenia Silva ha sido la última que nos lo ha contado, pero también nos ha mostrado el truco que debemos utilizar para volver a estar radiantes en unos minutos. Seguro que en nosotras el resultado no es tan espectacular como en el de la top, pero nos va a ayudar (y mucho).

Con una agenda de trabajo a tope, entre sus producciones como modelo y las que ella realiza con su propia empresa, dos hijos y algún compromiso familiar y social, que ya empiezan a celebrarse en esta nueva normalidad, hay días que Eugenia Silva no se levanta con la mejor cara. El rostro apagado y las ojeras son dos de las consecuencias más visibles cuando no se descansa lo suficiente. Y eso es lo que le ha sucedido a la modelo, aunque inmediatamente ha buscados el remedio: «Mi cura para cuando no me dejan dormir y tengo que tener buena cara…».

Los parches que consiguen eliminar al instante los signos de fatiga

La modelo ha recurrido a Aqua-Parche Timexpert Rides Eyes Germaine de Capuccini, unos parches para el contorno de los ojos que eliminan la fatiga al instante. Estos Parches antiarrugas y antifatiga efecto lifting se adaptan y adhieren perfectamente a la zona ocular. Se trata de un hidrogel con alta capacidad hidratante y que genera una alta permeabilidad cutánea por lo que se favorece la transferencia de los activos contenidos en su matriz en un tiempo récord de 20 minutos.

Están especialmente indicados para obtener una mirada descansada y un contorno liso en pocos minutos debido a su efecto flash, a la vez que sirven para combatir las primeras arrugas y líneas de expresión de los ojos. Otro de los beneficios de estos parches es que preparan la piel si tienes un evento especial, y también son una gran solución post fiesta para los ojos cansados.

Una vez a la semana los puedes utilizar como refuerzo de esa área específica, una de las más delicadas de la cara, ya que es ahí donde se encuentra la piel más fina y sensible.

El modo de empleo es muy sencillo. Se colocan ambos parches siguiendo las ilustraciones adjuntas en el sobre. Intenta mantener una posición relajada durante 20 minutos y después retíralos. El resultado es una mirada visiblemente descansada e hidratada.

Para mejorar la eficacia del producto puedes seguir el consejo de la propia Eugenia Silva, que es conservarlos en la nevera antes de colocártelos y de ese modo aumentas sus beneficios descongestivos.