En Navidad nos queremos ver especialmente guapas. Aquí te proponemos tres peinados diferentes para ser la reina de las fiestas

Este año, aunque las fiestas sean caseras, también podemos celebrar, vestirnos y peinarnos para los días más señalados. Olvídate de la pereza, ponte tu look preferido y atrévete con una de estas tres propuestas que te presenta Alberto Sanguino, Director de Educación de Llongueras. Son los peinados con los que seguro vas a triunfar y brillar esta Navidad.

Los peinados para Navidad

Braid-Tail

Coleta baja en la zona de la nuca con trenza interna craneal, que se superpone a la coleta y que a su vez hace función de coletero. Se trata de un look minimalista, geométrico y de

acabado pulido, donde la vanguardia y la elegancia combinan de manera brillante. Este tipo de coleta baja crea un estilo boho y romántico, que se fusiona con una trenza de estilo africano, para acabar creando un look excepcional.

Este recogido funciona con óvalos alargados, rectangulares, diamante y corazón. Ya que se trata de un estilo muy craneal sin efecto en la zona alta y con los laterales hacia atrás.

Next Day

Melena con textura y raíces brillantes, con raya al lado muy

profunda. Se trata de un look casual y muy sofisticado, que busca imitar la textura y el efecto de una melena peinada el día anterior. Las raíces se moldean de manera craneal en torno a una raya muy lateral y profunda, el resto de cabello puede lucirse liso u ondulado pero siempre con brillo y cuerpo.

Este look funciona muy bien en óvalos redondos, porque el mechón del frontal va suelto y crea una verticalidad que disimula un lateral. El rostro se ve más vertical y esto favorece.

Low Knot

Moño bajo en forma de nudo, con efecto craneal y acabado pulido y brillante. Con raya al centro y profunda, que se recoge en la zona de la nuca a modo de nudo. Con o sin baby hair si queremos dar un toque más natural al peinado.

Look perfecto y elegante que despeja el rostro a partir de una raya en el centro, desde donde se dirige el cabello de forma craneal hacia la nuca, recogiéndolo de manera sencilla en forma de nudo.

Para conseguir un punto más naif, saca esos cabellos cortos que enmarcan tu rostro y déjalos libres.