No es necesario pasar por quirófano para mantener una piel más firme y frenar el envejecimiento prematuro. Estos cuatro tratamientos cuentan con un efecto lifting sin necesidad de agujas ni de bisturí. Apúntate estas direcciones si quieres darle a tu piel un efecto flash de belleza.

Hoy en día existen multitud de consejos de belleza y de tratamientos enfocados a rejuvenecer la piel, y mantenerla más firme y bonita, sin necesidad de inyecciones ni de operaciones. Son tratamientos no invasivos pero que ofrecen un increíble efecto lifting para frenar de un plumazo el envejecimiento acelerado y el estrés oxidativo en la piel. ¿Te vienes de ruta beauty?

Ritual ‘Aruna Youth’ en The Organic Spa

Entrar en The Organic Spa en meterse de lleno en un sueño. Es un oasis urbano incomparable y sin, duda, el spa más bonito de la capital. Es realmente impresionante. Su último tratamiento es un facial antiedad que revierte los 5 signos clave del envejecimiento: arrugas y líneas de expresión, falta de luminosidad, tono y textura desigual y manchas. ‘Aruna Youth’ protege a las células de la piel del daño oxidativo fortaleciendo la barrera natural de la piel.

Este ritual extrasensorial cuenta con 14 deliciosos pasos con el jazmín Sambac (uno de los ingredientes antiedad más preciados en el mundo) y el Bakuchiol (alternativa vegetal al retinol), como activos estrella. Hacerte este tratamiento en el mejor spa oriental de España no tiene precio porque es un auténtico lujo. “Venir a nuestro centro es disfrutar de una escapada de lujo a Tailandia sin moverte de Madrid. Aquí trabajamos para ayudar a la gente a encontrar un momento de paz, de bienestar total. Nuestras terapeutas no solo quitan contracturas, nudos y tensión acumulada, sino que trabajan más allá para devolvernos a un estado de equilibrio a nivel físico, mental y espiritual”, afirma su directora Sulawan Pathumset.

El ritual de 90 minutos mejora la firmeza de la piel, es muy hidratante, difumina y trata las manchas, ilumina, iguala el tono y restaura los niveles de colágeno y elastina. Además, estimula el sistema linfático, favorece la regeneración celular, tiene un efecto tensor inmediato, reduce arrugas y líneas de expresión y reduce los niveles de cortisol, disminuyendo el estrés y la ansiedad. Un tratamiento completísimo del que saldrás flotando y con el rostro radiante y rejuvenecido. ¿Dónde? En The Organic Spa (C/ Lagasca, 90 en Madrid).

FhosProcyon en Carmen Navarro

Uno de los tratamientos que más sorprende tanto por sus efectos como por su rapidez es este de Carmen Navarro. Una novedad que tiene unos resultados espectaculares, tanto para el rostro como para el cuerpo. Mediante una avanzada plataforma lumínica, que supera ampliamente a un IPL típico, se emiten pulsos de luz de espectro completo mediante un filtrado especializado. Estos pulsos son absorbidos por la piel, y se transforman en calor con propiedades terapéuticas.

¿Qué hace a este tratamiento tan especial en cuanto a rejuvenecimiento? En resumen, combate las manchas, reduce líneas de expresión y signos del fotoenvejecimiento, estimula el colágeno y proporciona una enorme luminosidad. Por otro lado, trabaja el volumen facial y la flacidez con un resultado antiaging espectacular. Como extra, es capaz de tratar algunos problemas de la piel como sensibilidad, dermatitis, rosácea y acné.

También puede aplicarse a nivel corporal. Es perfecto para luchar contra la celulitis, reducir el contorno y tonificar los tejidos. Con este tratamiento, conseguimos realzar los glúteos, un abdomen más plano y atenuar la flacidez y las estrías. Incluso mejora la apariencia de los brazos, especialmente en la zona conocida como "alas de murciélago".

Lo mejor de todo... los resultados se ven desde la primera sesión, en solo 15 minutos. Se trata de un método no invasivo y sin dolor, que carece de efectos secundarios. ¿Dónde? En Carmen Navarro (con varios centros en Madrid, Sevilla y Valencia).

Tratamiento Santum 3D en Santum

El último tratamiento en llegar al centro de belleza Santum, el centro de cabecera de Cristina Pedroche, tiene una efectividad cuatro veces superior a la de los tratamientos regeneradores con aparatología convencionales. Santum 3D, es un protocolo de rejuvenecimiento con efecto lifting que cuenta con 3 tecnologías de vanguardia:

Hi-Freq: Una corriente de alta frecuencia capacitada monopolizar que provoca vibraciones en el sistema vascular y en los músculos, consiguiendo que se calienten las capas más profundas de la piel. De esta manera se estimula la síntesis de colágeno, se incrementa la permeabilidad de los activos, es decir, hay una mayor penetración y efectividad, y potencia la liberación de sustancias regenerares como las proteínas de choque térmico que favorecen la eliminación de toxinas y sustancias de desecho acumuladas en la piel.

Dermaboost: Aquí tendríamos que hablar de dos tecnologías: Hydro-Dermaboost y Meso-Dermaboost. La primera es una corriente monopolio de media frecuencia que potencia la permeabilidad cutánea mediante la producción de un flujo orientable de electrones. La segunda es una corriente bipolar que genera microporos transitorios en la membrana celular contribuyendo a la mejor actuación de los activos.

Aquí tendríamos que hablar de dos tecnologías: Hydro-Dermaboost y Meso-Dermaboost. La primera es una corriente monopolio de media frecuencia que potencia la permeabilidad cutánea mediante la producción de un flujo orientable de electrones. La segunda es una corriente bipolar que genera microporos transitorios en la membrana celular contribuyendo a la mejor actuación de los activos. Deep RGB: Una tecnología de luz LED que transforma la energía eléctrica en luz. Cada espectro de luz activa un concentrado diferente con unos objetivos distintos: limpieza del poro, aporte de luminosidad, firmeza, reducción de arrugas, minimización de manchas…

Santum 3D ha demostrado su eficacia a través de estudios clínicos y entre sus efectos está la disminución de las bolsas en los ojos, reducción de manchas, efecto lifting inmediato, minimización de los poros, iluminación de la piel y la merma en las arrugas.

Es un tratamiento indoloro, aunque puede molestar alguno de los manípulos de corriente en las pieles más sensibles, y los resultados son inmediatos: piel más firme, hidratada, jugosa y rejuvenecida. ¿Dónde? En Santum (Carretera de Pozuelo, 48, Majadahonda-Madrid).

Ultherapy en Felicidad Carrera

El famoso lifting sin cirugía que ha conquistado a celebrities (y al resto de las mortales) en todo el mundo. Felicidad Carrera y su hija Leticia fueron pioneras en traer este exitoso tratamiento a España y se han convertido en uno de los centros de referencia.

Ultherapy es el equipo más eficaz en tensado de la piel. Se trata de un equipo médico de ultrasonidos focalizados de gran intensidad que elevan, tensan y compactan la piel sin necesidad de cirugía y en una única sesión. ¿Alguien da más? Un lifting que actúa de manera progresiva durante 6 meses hasta que llega a sus máximos resultados y que sigue mostrando sus efectos al menos durante 6 meses más. Es decir, ese efecto tensor dura entre un año y un año y medio.

Caras conocidas como Nieves Álvarez, Juana Acosta o Patricia Conde acuden cada año a realizarse este tratamiento que frena el envejecimiento prematuro y que no necesita ni de preparación ni de recuperación. Aunque los efectos pueden advertirse desde el primer momento, lo cierto es que no es hasta después de 2 o tres meses cuando se empiezan a ver los resultados reales que serán definitivos a los 6 meses. El tratamiento combate la flacidez, elimina arrugas y rejuvenece. Se recomienda una sesión anual. ¿Dónde? En el centro médico-estético Felicidad Carrera (C/ Castelló, 67, Madrid)

Para mantener la firmeza de la piel no es necesario pasar por quirófano. Existen tratamientos no invasivos efecto lifting como estos que ofrecen fantásticos resultados.