Presumir siempre de una melena perfecta, impecable, suave y con brillo no es tarea fácil. Sobre todo ahora que llega el buen tiempo y el calor azota con fuerza. El sol, el calor, el cloro de la piscina, la sal del mar, el viento… son factores que influyen de forma negativa en el cabello. Por este motivo, es muy importante darle un chute de energía y un cuidado más profundo para llegar al verano con una melena impecable. Eso es precisamente lo que ha pensado Laura Escanes cuando se ha puesto en las manos de su peluquero de confianza que le ha realizado el tratamiento ideal para preparar tu melena para el verano y de paso te da la opción de tener un pelo siempre liso y con brillo sin necesidad de usar la plancha. ¿Sorprendente, verdad? Pues existe.

La keratina es el tratamiento estrella para lucir siempre una melena perfecta

Laura Escanes se ha realizado el tratamiento de keratina de Goa Organics, perfecto para el pelo. Se trata de un protocolo totalmente innovador y exclusivo a base de 42 activos naturales entre los que se encuentra una mezcla de aceites y mantecas cuidadas, elegidas con mucho detalle. Desde su peluquería de confianza, la influencer ha reaparecido mientras le realizaban un relajante masaje capilar. «Hoy no me cambio el color del pelo, ni me rapo (por ahora) PERO me hago keratin infusion que ya tocaba», comenzaba diciendo. Muchos de sus seguidoras han querido conocer qué se trata ese innovador tratamiento con el que consigue un pelazo de infarto.

La influencer ha querido dar algunos detalles sobre el mismo. Por ejemplo, ha hablado de la duración de la keratina: «La última vez que me lo hice fue a principios de octubre, hace 6 meses y ahora ya notaba que la raíz se me riza más. Dura perfecto entre 4 y 6 meses«, dice. Además, ha revelado el protocolo que le realizan a ella en el centro capilar al que acude: «Primero te lavan el pelo con un champú que abre la cutícula del cabello y secan para poder aplicar el producto«, cuenta.

Las múltiples ventajas de este tratamiento

Son muchas las ventajas del tratamiento de keratina, ya que ayudará a reparar y nutrir tu cabello de raíz a las puntas. La principal función del tratamiento de keratina es reparar las fibras del cabello y nutrirlo desde la raíz dándole un aspecto regenerado. Además lo protege de los agentes externos. Estas son todas las ventajas de este tratamiento: elimina el encrespamiento y evita el efecto frizz o encrespamiento; repara y nutre el cabello de forma natural; aumenta el brillo de nuestro pelo y potencia su color natural; tu pelo estará cada vez más fuerte y por último, t permite lucir un cabello más suave y sedoso.