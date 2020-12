Laura Matamoros ha querido compartir con sus seguidores su toque imprescindible para dar vida a sus make ups de diario. Un truco que le sienta de maravilla.

Las redes sociales llevan con nosotros unos veinte años y, aunque el tiempo haya volado, lo cierto es que supusieron un gran cambio para todos nosotros. Con su llegada desechamos los álbumes de fotos y empezamos a publicar en el muro de Facebook; dejamos de enviar cartas para comunicarnos vía online; y sumamos a la lista de celebrities un nuevo modelo de famosa: las influencers. Estos nuevos famosos ocuparon un espacio que por aquel entonces estaba vacío y ahora sus vidas nos interesan, sus looks nos inspiran y sus consejos nos ayudan. Nos fijamos en ellas a la hora de vestir, de peinarnos y de maquillarnos y son las nuevas marcadoras de tendencias. Hay muchas que han logrado entrar en nuestra lista de ‘Seguidos’ pero, sin duda, una de nuestras favoritas es Laura Matamoros; que aunque encontrase la fama desde la cuna y su paso por Gran Hermano VIP fuese notable (llegó a ganar), ha sabido cómo dar vida a sus sueños a través de Instagram.

Y es de ella de quien precisamente vamos a hablar hoy. Laura Matamoros es una de las influencers más importantes de nuestro país. No hay más que echar un ojo a su perfil para darse cuenta. En él cuenta con más de 900 mil seguidores y todos esperan de ella trucos y tips de moda y belleza. Como el que nos enseñó ayer, cuando la joven mostró cuál es, para ella, el «toque imprescindible para dar vida a tu make up». Un consejo muy sencillo pero extremadamente útil que hoy queremos compartir con nuestros lectores.

El truco de maquillaje de Laura Matamoros para dar vida a su rostro

La hermana mayor de Anita Matamoros, que hace unos días desató la polémica por su nuevo y criticado trabajo, quiso colocarse frente al espejo pero también frente a la cámara de su móvil para contar a sus seguidores cuál es su toque perfecto para conseguir un maquillaje de diez. Y ese no es más que el colorete. La influencer no sale de casa si dar un tono rosado a sus mejillas, pues con el consigue un color muy natural y saludable que le sienta de maravilla. Sin embargo, este no es su truco definitivo. Laura Matamoros, además de pigmentar sus mejillas, utiliza una brocha para dar un toquecito de colorete en la nariz. Un truco que, según sus propias palabras, «da un efecto como si te hubiera dado el sol». Un toque de color e inocencia que os recomendamos al 100%. ¡Es un pequeño detalle que marca la diferencia!