En su última salida Terelu Campos ha vuelto a sorprendernos con otro cambio de look. Pero han sido muchos a lo largo de su vida… Y aquí te los mostramos

Hace solo unos días Terelu Campos protagonizaba un acto de la Asociación Española Contra el Cáncer, enfermedad que ella padeció en dos ocasiones y que ha superado, y nos ha vuelto a sorprender con un nuevo cambio de look. La colaboradora de televisión continúa con su corte a lo garçon pero, una vez más, ha vuelto a cambiarse el color.

Lo primero que hizo Terelu tras salir del confinamiento el pasado mes de mayo fue acudir a su peluquería de confianza, el Salón Cheska, y atreverse con un tono zanahoria intenso. El sorprendente y radical cambio no pudo ser más acertado, ya que cuando acudió al plató de Viva la vida con su nuevo look todos elogiaron su aspecto: » «Estuve cinco horas en la peluquería porque nunca me he tenido que teñir el pelo entero porque no tengo canas», dijo entonces.

Pasó entonces del platino al zanahoria y es ahora cuando ha vuelto al rubio convencional con las raíces más oscuras que ya ha lucido en otras ocasiones. Lo que sigue manteniendo Terelu es ese corte entre pixie y garçon que surgió por necesidad, pero que ya se ha quedado con ella parece que definitivamente. Y lo cierto es que está con él especialmente favorecida.

Terelu, con el pelo corto

En 2012 a la hija de María Teresa Campos le detectaron un cáncer de mama del que tuvo que ser operada y someterse posteriormente a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Un cáncer que se repitió en 2018, pero que afortunadamente ha superado.

Desde entonces lleva el mismo estilo de pelo corto, pero variando el color: rubio con raíces negras, caoba, platino, anaranjado, vuelta al rubio…

Antes de esta imagen, a Terelu Campos siempre la habíamos conocido con una melena capeada en distintas versiones: por debajo del hombro, rozándolo o con el bob más corto. Aunque durante su etapa al frente de Con T de Tarde, en Telemadrid (entre 1997 y 2004) también recurrió a una especie de pixie largo.

Con su melena, apenas variaba el color (solo algunos reflejos más o menos rubios), pero sí sus peinados. Por eso hemos decidido hacer un repaso a los diferentes looks que la presentadora ha lucido a los largo de estos años. Y una conclusión es muy clara: si algo le gusta a Terelu es jugar y divertirse con su imagen. Eso sí, siempre cambios con los que se ve muy favorecida.