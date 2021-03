La joven almeriense ha vuelto a su peluquería de confianza para cambiar, de nuevo, su look y nos ha sorprendido con un peinado de lo más acertado

Ana Soria, en los últimos tres meses, ha pasado por la peluquería en más de una ocasión. el 23 de diciembre, horas antes de celebrar su Nochebuena más romántica, la joven almeriense sorprendía a sus más de 126 mil seguidores de Instagram cortándose su larga melena. Un nuevo y sorprendente cambio de look que ninguna de nosotras se esperaba y que no pudo gustarnos más. Se trataba de un lob (o long bob) por encima del hombro con el que conseguía (y mucho) sanear sus puntas y también una imagen mucho más elegante. Sin embargo, parece que este corte no fue suficiente para la estudiante universitaria reconvertida en influencer; pues, después de algo más de un mes, ya en febrero, volvía a su salón de belleza favorito para cambiar de nuevo su pelo.

En esa ocasión optó por un corte más regular, mucho más marcado y uniforme, con pequeñas capas. Un bob algo más corto que su anterior lob que le daba un aspecto, quizás, más adulto y maduro que de costumbre. ¿Querría la joven acercarse a Enrique Ponce a través de su look? Como en la anterior ocasión, Ana Soria acudió a una peluquería de Almería llamada Ana Elvira; donde según nos contaron los profesionales del centro, ella se dejó aconsejar en todo momento para encontrar el corte que mejor encajase con ella. Y lo consiguió. O eso es, al menos, lo que nosotras pensábamos. Sin embargo, ayer mismo, tres semanas más tarde de esta segunda transformación capilar, la almeriense volvía a pasar por el hair salon para dar un nuevo toque a su melena.

Ana Soria vuelve a la peluquería (por tercera vez) y apuesta por el look que mejor le sienta

En su última visita a la peluquería, Ana Soria, más que cortar, lo que ha hecho ha sido peinar su melena. Y no nos extraña, pues su bob es uno de los cortes más acertados de la temporada y con él no podía estar más guapa. Si en su último retoque capilar, la joven salió del centro con el cabello perfectamente alisado, en esta última ocasión ha querido llenarlo de ondas definidas pero muy naturales y llenas de movimiento; creando un increíble volumen a su melena que le sienta de maravilla. Y es que este estilo de corte, versátil, adulto y muy favorecedor, tiene el largo perfecto para llevarlo con cualquier peinado. ¡No hay más que ver la evolución de la inlfuencer para darse cuenta!