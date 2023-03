Sabemos que eres súper fan de los maquillajes sencillos para el día a día (nosotras también), pero empieza la temporada de eventos y tienes que ir pensando en looks beauty más currados para estas ocasiones especiales. Tamara Gorro lo tiene claro: no hace faltar ser ninguna experta en belleza para marcarte un make up con un acabado más que perfecto. Si estás en la búsqueda de inspiración para tus eventos primaverales, pero piensas que no se te da bien maquillarte tú misma en casa, no te puedes perder este post, porque te vamos dar todas las claves que necesitas para hacerlo de forma súper sencilla.

Solo necesitas unos truquitos y los productos adecuados y podrás hacerlo sin ningún problema. La tertuliana se ha hecho un maquillaje precioso para uno de sus últimos eventos y nosotras te vamos a enseñar a copiarlo paso a paso aquí... ¡No te lo pierdas!

El maquillaje favorito de Tamara Gorro, paso a paso

Tamara Gorro es súper fan del mundo beauty y poco a poco se está convirtiendo en toda una experta en el tema. Le encanta innovar y probar productos y técnicas nuevas. El último maquillaje que nos ha enseñado nos alucina porque queda genial y encima es muy fácil de hacer. Se lo hizo ella misma para un evento y el resultado es súper profesional... ¿Quieres saber cómo se hace? Sigue leyendo.

Este 'make up' de Tamara nos encanta porque nos parece perfecto para cualquier ocasión especial que tengas próximamente: una boda, una graduación, un cumpleaños... incluso una cita romántica, ¡te viene bien para todo! No es demasiado recargado ni demasiado sencillo, nos parece que cumple todos los requisitos para convertirse en uno de nuestros make ups favoritos.

Se trata de un maquillaje que tiene los ojos como absolutos protagonistas gracias a la sombra rosita, por lo que queda especialmente bien con looks en estos tonos. Para realizarlo necesitarás varios productos, entre ellos: una paleta de sombras, base de maquillaje, corrector, bronceador, iluminador, máscara de pestañas...

¿Quieres descubrir el paso a paso y el resto de productos de este make up? Pues, como siempre, no olvides seguir bajando hasta nuestra galería. Ahí te lo enseñamos todo con detalle para que lo puedas realizar tú misma desde casa de forma sencilla... ¡Triunfarás!