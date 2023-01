Febrero es el mes de celebrar el amor. San Valentín está a la vuelta de la esquina y quizás ya estás pensando en tu look para ese día. Ya sea para celebrar con tu pareja, con amigos, familia o contigo misma, necesitas tener claro no solo la ropa que te pondrás ese día, también tu apuesta de maquillaje. Si no has pensado aún lo que quieres, presta atención, tenemos una idea perfecta de la mano de Sofía Suescun para que seas la más guapa el 14 de febrero: un maquillaje en tonos rositas súper romántico y fácil de hacer con el que triunfarás seguro. Te lo enseñamos paso a paso… ¡Descúbrelo!

La influencer se ha convertido en toda una gurú de la belleza. Acude siempre impecable a todos los eventos y en muchos de ellos es ella misma la que se realiza los ‘make up’, que siempre nos enamoran porque son súper sencillos y bonitos, pero a la vez súper profesionales. Su último maquillaje nos ha encantado porque, por sus tonos rositas, nos parece perfecto para el Día de los enamorados. ¡Te lo enseñamos!

El maquillaje de Sofía Suescun, paso a paso

El mes más romántico del año está a punto de comenzar y cuando pensamos en ello, lo primero que se nos viene a la mente es el color rosa. Así que, cuando hemos visto este maquillaje de Sofía, solo hemos podido pensar en que es perfecto para San Valentín. Y te lo queremos enseñar por si estás en la búsqueda de inspiración…

El ‘make up’ de la novia de Kiko Jiménez es sencillo, pero tiene su truco. Necesitarás varios productos: una base de maquillaje ligera, pero que cubra las posibles imperfecciones de tu rostro; corrector; dos sombras de ojos en formato polvo (una en tono marrón y otra en tono rosita); una sombra líquida con glitter en tonos rosas; un bronzer; colorete; polvos matificantes; máscara de pestañas negra y, por último, un gloss transparente para dar un toque jugoso a los labios.

Sigue bajando hasta nuestra galería para ver el paso a paso de este maquillaje con fotos y en detalle. Son solo siete pasos súper sencillos que puedes realizar tú misma en casa. Síguelos y conseguirás un acabado súper profesional… ¡Atenta!