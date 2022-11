Seguro que ya tenéis pensado más de un look que estrenar durante las vacaciones de Navidad o un modelito preparado para la cena de empresa. Pero ¿cómo podemos innovar con nuestro maquillaje para crear make up novedoso y rompedor? La protagonista de nuestro artículo se ha hecho con un nuevo producto que no podrá faltar en vuestros neceseres durante las próximas fiestas. Sofía Suescun nos ha desvelado sus nuevos sus nuevos delineadores de ojos de colores para hacerse un eyeliner original y de lo más trendy.

Con la llegada de las lentejuelas, el satén, el terciopelo y los brillos, sois muchas las que queréis llevar un maquillaje tan currado como vuestro outfit. Es súper sencillo y tenemos muchas opciones para darle un giro de 180 grados a nuestra imagen. La última moda en belleza es sustituir el eyeliner negro por un delineador de colores para hacer nuevas creaciones. Las más profesionales ya tendréis experiencia con el pincel fino y los delineadores de ojos en crema, pero es mucho más sencillo atinar si nos hacemos con uno en formato rotulador. No te temblará el pulso. Eso es precisamente lo que ha hecho la novia de Kiko Jiménez.

El eyeliner de Sofía Suescun funciará genial con los looks de fiesta navideños

Los Pen Eyeliner de 3INA se han convertido en los delineadores de colores que mejor pigmentan y con un formato muy cómodo y fácil de utilizar. Siempre es más sencillo utilizar un delineador en formato rotulador que los de brocha o pincel. Su punta fina hace que la línea del rabillo quede mucho más precisa y sin errores de pulso. Además, hay una gran variedad de colores para elegir: azul eléctrico, blanco, morado, marrón, naranja, verde, azul marino y amarillo. Un color por cada look que podáis crear con los colores de la temporada. El acabado mate del delineador es impresionante, además, son muy fáciles de retirar con agua micelar o toallitas desmaquillantes.

Cada uno de ellos tenía un precio de 13,95 euros, pero, con el descuento del Black Friday se queda en 9,75 euros y, si además usas el descuento de Sofía se aplica un 10% de rebaja en la web oficial de la marca. La hija de Maite Galdeano ha creado un maquillaje sencillo, utilizando únicamente uno de los rotuladores y rematando con una máscara de pestañas negra. Otras influencers como Anna Ferrer, Rocío Osorno o Laura Escanes ya se han rendido ante los productos de 3INA.

Crea un maquillaje joya para tus fiestas combinando los rotuladores con diamantes

Este tipo de delineador también nos sirve para realizar los eyeliner flotantes que tanto se llevan desde hace unos años. Si quieres hacer un maquillaje especial para Nochevieja o para una cena importante, puedes combinar el uso de estos productos con brillantes de pegatina o strass.

Otra opción para jugar con los colores, es utilizar un rímel de colores de la misma firma. O combinar varios rotuladores para crear un acabado bicolor. Os aseguramos un maquillaje resistente y duradero, pues no transiferen color y aguantan hasta 14 horas en nuestros párpados sin moverse ni un milímetro. Si aún así quieres que tu maquillaje tenga una resistencia extra, te recomendamos usar un buen fijador de maquillaje y un primer antes de aplicar el delineador. ¡Dale un punto de color a tu eyeliner para empezar bien el año nuevo! No fallarás.