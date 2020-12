La modelo, que en unos meses dará a luz a su primer hijo junto a Feliciano López, ha revelado cuál es su secreto para deshacerse de las ojeras.

Sandra Gago, que se casó hace ya más de un año con Feliciano López en una romántica boda marbellí, ya ha entrado en la recta final de su embarazo. La pareja formada por la modelo y el tenista esperan ansiosos la llegada de su primer hijo en común, al que todo apunta que llamarán Darío; y la futura mamá ya se está preparando para pasar la noche sin dormir para alimentar a su bebé. Tener un hijo supone, como bien decía Samanta Villar a pesar de las críticas, una pérdida considerable de horas de sueño y de calidad de vida. Es así, se ganan muchas cosas pero también se pierden otras pocas. La modelo parece tenerlo claro y, consciente de las noches que le deparan como madre primeriza; ha querido buscar un remedio antes de la enfermedad y hacerse con un producto que elimine de manera sustancial las ojeras. Un secreto que ha querido compartir con sus fans.

Este es el secreto de Sandra Gago para no tener ojeras después de una noche en vela

«Sin duda están siendo los meses más especiales de mi vida y más en esta recta final. Algunas noches se hacen un pelín pesadas, eso sí. La frescura de la mirada al día siguiente ya no es la misma»; explicaba la modelo a sus cerca de 80 mil seguidores. «Igual que antes no era una zona que me preocupara, ahora no me separo de K-Ox Eyes de Isdin, una crema para el contorno de ojos que ayuda a reducir bolsas y ojeras además de conseguir una mirada descansada y luminosa. A todas las que pasáis noches un poco en vela, os animo a probarlo»; continuaba. Un consejo que no nos puede venir mejor y que, sin duda, trataremos de llevar a cabo próximamente.