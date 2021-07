La colaboradora de ‘Zapeando’ ha compartido con sus seguidores cuál es su truco para presumir de piernas sin celulitis en verano.

Hemos hablado de los mil y un vestidos que Cristina Pedroche ha llevado en cada Nochevieja, hemos analizado todas y cada uno de sus manicuras y hemos comentado gran parte de los looks que ha llevado en Love Island, el último programa que presentó en televisión. No obstante, poco hemos comentado sus secretos de belleza más íntimos. Y ya va siendo hora. La colaboradora de Zapeando sabe de sobra cómo cuidar su rostro y su cuerpo para estar perfecta en casi cualquier momento. Sus cara sin apenas arrugas, su piel perfectamente bronceada y sus piernas sin rastro de celulitis lo dejan más que claro. Y es de esto último de lo que venimos a hablar en este simpático artículo.

La actriz y presentadora ha querido compartir con sus cerca de tres millones de seguidores su secreto para lucir piernas brillantes y sin celulitis. Un producto vegano que, además de conseguir dejar la piel luminosa, tersa e hidratada, logra regenerar y prevenir el envejecimiento, las estrías y la flacidez gracias a su acción reductora y anticelulítica. «Adoro verme las piernas súper brillantes pero es que este aceite de Freshly Cosmetics no solo me da ese brillo espectacular, es que también me ayuda a reducir cicatrices y estrías y actúa como tratamiento anticelulítico. ¡Todo en uno!»; contaba a través de la red social.

El aceite iluminador corporal natural que utiliza Cristina Pedroche para estar radiante en verano

En verano, especialmente en esos días en los que estamos de vacaciones y pisamos más la playa o la piscina que la habitación de nuestro hotel, todas queremos estar estupendas en nuestra ropa de baño. Y nada mejor para ello que un buen aceite iluminador que, además de darnos ese aspecto radiante y brillante, nos ayude a lucir piernas sin celulitis.

Cristina Pedroche lo tiene claro y es por ello por lo que, en esta temporada de verano, se ha hecho con el aceite Glow Edition Body Oil de Freshly Cosmetics. Un iluminador corporal de lo más completo que, ahora en rebajas, puede ser nuestro por casi 20 euros (20,30 € concretamente). Una maravilla que ha conquistado a la reina de las Campanadas y que estamos seguras de que también os conquistará a vosotras. Nosotras, sin lugar a dudas, ya estamos deseando poder probarlo para empezar la temporada estival brillantes de los pies a la cabeza. ¡Y es que a quién no le gusta deslumbrar de forma natural y respetuosa con el medio ambiente!