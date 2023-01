Hacer deporte es esencial para mantener nuestro cuerpo sano y fuerte. Hay muchos tipos de ejercicio que podemos hacer, ya sea de bajo impacto como yoga, pilates, natación… o algo más movido como GAP, zumba o series con máquinas en el gimnasio. Da igual qué actividad elijas, como si es salir a caminar un rato, lo importante es que te muevas como mínimo 20 o 30 minutos al día. Eso sí, si lo que quieres es tonificar alguna parte de tu cuerpo en concreto, deberás centrarte en unos ejercicios específicos para esa zona. Eugenia Osborne nos ha dado todas las claves para las piernas… ¡Atenta!

Mantener nuestras piernas fuertes y definidas hace que se vean muy bonitas. Aunque aún quedan unos meses para el inicio de la primavera y para que podamos lucirlas sin medias, debemos mantener una buena rutina para que estén siempre perfectas. Es bastante común sufrir hinchazón y retención de líquidos en esta zona si pasas muchas horas de pie… Para evitarlo, puedes hidratarlas y masajearlas bien a diario con una buena crema y exfoliarlas una vez a la semana. Pero también es muy importante que entrenes con los ejercicios adecuados.

La rutina de piernas de Eugenia Osborne

Mantener una rutina de deporte puede resultarnos difícil. Empezamos motivadas, pero al cabo de unas semanas quizá sentimos que no tenemos el tiempo suficiente, que no nos apetece o nos da pereza con el frío, no vemos los resultados… Tranquila, es normal sentirte así a veces, pero debemos intentar ser constantes. La clave está en hacer una rutina que no nos suponga un sobreesfuerzo, ya que no es necesario para tonificar nuestro cuerpo. Basta con unos simples ejercicios que te aportarán todos los beneficios que necesitas.

La hija de Bertín Osborne tiene la clave: una rutina sencilla de solo tres series con cuatro ejercicios cada una, que son súper sencillos y de bajo impacto (lo que significa que vienen genial para prevenir lesiones y no son agresivos con las articulaciones). Se trata de dos ejercicios de sentadillas de 30 segundos cada uno (uno de sentadillas normales y otro de tipo ‘Sumo’); otro de zancadas y, por último, uno de peso muerto. Puedes realizarlos solo con el peso de tu cuerpo o añadir pesas para que sea más intenso.

En nuestra galería te enseñamos cada ejercicio con foto paso a paso para que puedas ver bien cómo se realizan. Sigue bajando y empieza a moverte desde ya.