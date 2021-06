Susanna Griso ha presumido de cuerpazo en ‘Espejo Público’ y ha querido desvelar cuál es su rutina de ejercicios para conseguirlo

A sus 51 años, Susanna Griso presume de una figura esbelta y tonificada de la que presume en televisión. La presentadora de ‘Espejo Público’ ha vuelto a hacer alarde de su aspecto físico en la pequeña pantalla. Sin ir más lejos, este mismo jueves, ha acaparado todas las miradas y los flashes debido a su «cuerpazo». Ha sido Diego Revuelta quien se fijaba en directo en el aspecto físico de la presentadora y lo hacía público, destacando, sobre todo, la buena forma física que mantiene. «Como estoy aquí un poco pegado, me estoy dando cuenta de que es flipante los biceps que tienes, me he dado cuenta a tu lado», le ha espetado por sorpresa a una Griso que no daba crédito a lo que estaba escuchando.

La presentadora, muy ilusionada con los halagos que había recibido, ha seguido la broma y no dudaba en sacar músculo para mostrar su forma física. Además, Susanna Griso ha confesado que tiene un «físico muy agradecido y muy buena genética». Pero, ¿qué hace para tener ese cuerpo y sobre todo esos biceps? ¿Qué ejercicios realiza? ¿Cuál es su rutina de ejercicios? Ella mismo lo revela. Ha confesado que entrena dos días a la semana. Incluso se atreve a confesar con el hecho de que su entrenador bromee mucho con los excelentes resultados que Susanna Griso obtiene en el corto tiempo que entrena: «Me dice, para lo poco que haces le sacas mucho partido», han sido sus palabras.

Los mejores ejercicios para tonificar tus brazos

Si quieres conseguir unos brazos como los de Susanna Griso, lo mejor es que prestes atención a los ejercicios que compartimos a continuación para entrenarlos. Son tres ejercicios fáciles que puedes hacer en casa con tan solo la ayuda de una banda elástica.

1. Plancha dinámica

Poner la banda elástica a la altura de los metatarsos. Adoptar la posición de plancha (manos a la altura de los hombros, cuerpo recto, abdominales tensos). Muy despacio, adelantar una rodilla hasta situarla perpendicular a la cadera; a continuación estirar de nuevo la pierna hacia atrás con movimientos controlados.

2. Levantamiento de peso

Pisar la banda elástica con un pie y sujetarla con la mano del lado contrario. Llevar atrás la otra pierna (semiflexionada), apoyar el peso sobre el pie delantero, echar las caderas atrás, e inclinar el busto hacia delante (manteniendo la espalda recta). Tirar lentamente de la banda llevándola hacia la cadera, manteniendo el brazo bien cerca del costado, sin abrir el codo.

3. Fuerzas contrarias

Poner la banda elástica en torno a un hombro y agarrarla con fuerza con la mano de ese mismo lado. Apoyar el codo en el suelo y mantener el antebrazo en posición vertical. Levantar poco a poco el puño, manteniendo el hombro en contacto con el suelo y la espalda bien recta hacia el suelo sin que se levante.