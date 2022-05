La diseñadora llevaba tiempo avisando de que quería conseguir un rostro llenito de pecas, que tan de moda están en los últimos tiempos, pero no encontraba el producto adecuado. Hace unas semanas lo intentó con un producto que no surtió efecto y con el que no se veía apenas el efecto de pecas que quería conseguir. ¡Pero por fin lo ha logrado! Rocío Osorno ha encontrado los rotuladores para pintar pecas en tu rostro que mejor funciona, que quedan muy naturales y que valen menos de 10 euros.

Desde hace mucho tiempo las pecas han sido motivo de deseo para muchas mujeres y hombres, hubo un tiempo en el que falsear los lunares y posicionarlos en los rostros tenía su propio significado. No hemos inventado nada, aunque ahora la última moda sea falsear pecas en nuestra nariz y en nuestra cara, muchas no consiguen cogerle el tranquillo o encontrar el producto más idóneo para que se mantengan durante un tiempo y que, luego, sean fáciles de quitar.

Rocío Osorno ha encontrado por fin los rotuladores para falsear pecas que le encanta

En esta sociedad de contrastes unas buscan retirar las manchitas de su piel y, otras desean fervientemente su aparición, hasta el punto de llegar a pintárselas con maquillaje. Hay muchos trucos para hacerlo, algunos se han vuelto virales como el de usar henna marroquí para crear estas pecas por un periodo más prolongado de tiempo. También hay otras que optan por pintarlas con maquillaje más oscuro dando toquecitos con una brocha, pero la que se ha llevado el oro por conseguir las pecas más naturales ha sido Rocío Osorno.

Rocío nos ha recomendado los Freckle Pen, unos rotuladores para puntear pecas alrededor de nuestra nariz y mejillas, y, la verdad, es que le han dado un toque juvenil y delicado que es digno de probar por un día.

Usa fijador de maquillaje después te pintar tus pecas para que duren un poco más

Los rotuladores de Rocío tienen dos tonos distintos, uno más claro y otro más oscuro para que vayamos intercalando las pecas, aunque podemos hacerlas todas del mismo tono, dependiendo de nuestra piel nos quedarán mejor y más naturales unas que otras. Son ideales para crear el efecto no make up tan de moda, para parecer que llevamos la cara lavada, o para complementar un maquillaje veraniego con mucho colorete y simular ese efecto quemado que tanto le gusta a algunas.

Desliza para ver el resultado de las pecas falsas de Rocío Osorno y échale un vistazo a los rotuladores para pecas que nos ha recomendado la diseñadora de moda, que, ahora también nos trae los mejores trucos de belleza.