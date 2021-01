La influencer Rocío Osorno tras anunciar su ruptura, nos ha sorprendido con un cambio de look con el que da la bienvenida a su nueva etapa como soltera.

Dicen que año nuevo, vida nueva; pero jamás hubiésemos imaginado que podría ser de manera tan literal. Y es que Rocío Osorno nos ha dejado a todos con la boca abierta minutos antes de dar la bienvenida al 2021 con varias novedades en su vida. La primera, y probablemente la más sorprendente, es la noticia de que su matrimonio ha llegado a su fin. «Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso al final va mermando una relación hasta llegar a este punto»; explicaba a través de su perfil de Instagram.

La influencer llevaba dos años casada con el político y senador de Vox por Andalucía, Coco Robatto; pero ha querido comenzar el nuevo año como soltera. Sin embargo, su estado civil no es lo único que ha querido cambiar para dar la bienvenida al 2021. La andaluza, que cuenta con más de 1,3 millones de seguidores, también ha querido compartir a través de su cuenta en la red social su nuevo y acertado look; con el que pone fin a su antigua vida de casada y comienza, esperemos que con mejor pie, una nueva vida.

El nuevo look de Rocío Osorno con el que da la bienvenida a su nueva etapa como soltera

«Ahora si que tengo mi tono de pelo perfecto. ¡Me encanta!». Así titulaba el vídeo con el que presentaba a todos su followers su nueva melena. Y no podemos darle más la razón; pues, sin duda, se trata del color de pelo perfecto para estos meses de invierno e ideal con sus facciones y rostro. Antes, la sevillana, lucía una bonita melena castaña con mechas rubias en una especie de balayage de los más sutil y ahora, la influencer ha querido apostar de lleno por el rubio con una especie de babylights mucho más marcadas que no pueden sentarle mejor.

Una aplaudida y acertada transformación que no hubiese sido posible si no se hubiese puesto en las mejores manos. Para llevar este cambio de look a cabo, la joven confió en el colorista Íñigo Escalera, uno de los hair stylist del centro de peluquería María Hernández de Sevilla, quien se encargó de modificar y matizar el color de Rocío Osorno. Lo hizo a través de unas mechas naturales pero visibles conocidas como babylights, que no pueden sentarle mejor. Con ellas, la influencer ha podido aclarar notablemente su melena pero también dejar atrás una etapa y comenzar una nueva; despidiéndose del 2020 y con él, del que fue su marido y dando la bienvenida al 2021 esperando que todo pueda ir a mejor.