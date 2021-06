La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha sorprendido en los platós de Mediaset con el maquillaje de ojos más colorido y alucinante.

En tan solo un año, Rocío Flores ha pasado de ser ‘la hija de’ a convertirse en toda una superestrella de la televisión. Después de su inesperado paso por la isla, la joven se ha ganado un asiento como colaboradora en el debate de Supervivientes; pero también en El programa de Ana Rosa, plató por el que pasa una vez a la semana para dar su opinión sobre los distintos temas de la actualidad más rosa que a ella le tocan de cerca. Sus apariciones en la pequeña pantalla ya son prácticamente incontables, así como sus looks, peinados y maquillajes. Y es que cada vez que se planta delante de una cámara, la exsuperviviente ahora reconvertida en influencer elige un atuendo completamente diferente al anterior, logra sorprender con cada peinado que se hace y consigue añadir nuevos detalles a sus make ups. Algo que hemos podido comprobar en su última visita a Telecinco, donde ha elegido un maquillaje de lo más colorido y veraniego.

La hija de Rocío Carrasco, para volver a su trabajo en El programa de Ana Rosa, optó por dar un poco de intensidad a su mirada y maquillar sus ojos con un estilo muy colorido. La joven, que adora las prendas llenas de color pero que suele ser más discreta a la hora de elegir sus beauty looks, quiso resaltar su mirada con un precioso y llamativo delineador en tono azul que marcaba sus grandes ojos y le daba un aspecto muy favorecedor. Un maquillaje que deberías copiar este verano si lo que quieres es triunfar de la mejor forma. ¡Toma nota que te enseñamos cómo hacerlo!

El colorido maquillaje de ojos de Rocío Flores: Todo lo que necesitas para triunfar este verano

Poniéndose en las manos de Ángel Rodríguez, de Alberto Dugarte Institute, la joven llegó al plató con un maquillaje tan colorido como favorecedor. Se trata de un make up de ojos en azul y cobre con destellos blancos que no podía sentarle mejor que destacaba por la increíble combinación de colores. En la línea inferior del ojo, Rocío Flores lleva un azul intenso perfectamente integrado en su mirada. Un tono klein que termina con un detalle blanco en el lagrimal y que se une así al párpado, en un brillante rosa cobre. Un maquillaje muy arriesgado que la influencer remata con unas largas y voluminosas pestañas que no pueden gustarnos más.