Lourdes Montes ha compartido en su Instagram su ritual de noche. Una rutina de belleza nocturna para la que solo necesita dos productos.

No nos cansaremos nunca de repetir lo importante que es mantener una buena rutina de belleza de día pero también un apropiado ritual de noche. La piel es el órgano más grande del cuerpo y merece nuestra atención a diario. Y no solo para tener un aspecto bonito, sino que también para preservar su salud. Debemos limpiarla cada mañana al despertar y siempre antes de acostarnos, hidratarla con cremas y aceites y cada vez que salgamos a la calle, usar protección solar. Son pasos sencillos pero extremadamente significativos que marcarán la diferencia. Y sí, quizás ahora no lo notes pero en unos años lo agradecerás eternamente. Nosotras, que somos conocedoras de la vitalidad de este asunto, intentamos cuidar nuestra piel a diario; y muchas famosas, que también apuestan por mimar su rostro y cuerpo, utilizan el altavoz que le dan las redes sociales para animar, desde sus perfiles de Instagram, a todas sus seguidoras a utilizar productos para su dermis.

La última de todas ha sido la diseñadora y socialité Lourdes Montes, que quiso compartir con sus más de 150 mil followers qué productos utiliza ella cada noche para limpiar e hidratar su rostro pero también para disminuir las arrugas. Aunque las rutinas de belleza suelen constar de bastantes cremas; nos sorprendió que la sevillana solo usase dos cosméticos en su ritual de noche. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Sigue leyendo!

Así es el ritual de noche de Lourdes Montes para el que solo necesita dos productos

La esposa de Francisco Rivera, sin dar muchísimas más explicación, publicó a través de sus stories una instantánea en la que mostraba sus dos productos favoritos para cuidar su piel de noche. Dos cosméticos de Montibello Estética que hacen las funciones de toda una rutina facial completa. El primero que utiliza la diseñadora es el Facial Essential Moisturising cleansing mousse, una mousse limpiadora de uso diario para todo tipo de piel que elimina en profundidad las impurezas y el maquillaje. Y después, una vez ha limpiado la totalidad de su rostro, masajea la piel con sérum Genuine cell Day&Night wrinkle corrector booster. Se trata de un suero potenciador de intensiva acción correctora de arrugas, de textura ligera y atornasolada, que ayuda a disimilar las pequeñas y grandes líneas de expresión que una pueda tener. Un tándem de productos perfectos que ha conquistado a Lourdes Montes y que estamos seguras de que también conquistará a todas nosotras.