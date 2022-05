La diseñadora de moda tiene claro que no va a lucir cansada durante este verano, el insomnio, el cansancio y las preocupaciones no van a repercutir en su mirada y por ello se ha sometido a un retoque estético para reducir las ojeras que es lo más. Rocío Osorno opta por un tratamiento de plasma para quitar sus ojeras con unos pinchacitos, os contamos todo a continuación.

Aunque el punto fuerte de Rocío es la moda, no deja atrás la belleza y siempre nos da las mejores recomendaciones acerca de productos y de nuevas técnicas para cuidar nuestro rostro y cuerpo. En esta ocasión, la influencer nos ha enseñado el resultado de su último retoque estético. Se trata de la reducción de ojeras con plasma rico en plaquetas, una opción menos común para deshacerse de este problema que a tantas nos aflige.

Rocío nos cuenta que su experiencia con el ácido hialurónico no fue del todo satisfactoria, a cada una le sienta bien un tratamiento, no todas tenemos el mismo tipo de piel. En su caso, nos cuenta que el ácido hialurónico sumado a la retención de líquidos le hacía parecer que tenía bolsas en los ojos, un efecto que no le gustaba nada y, por eso, prefirió decantarse por el plasma rico en plaquetas. Este tratamiento indoloro, en el que te inyectan en anillo orbitario plasma obtenido a partir de una extracción de nuestra propia sangre, de la que separan los glóbulos blancos, rojos, plaquetas y plasma.

Rocío Osorno prefiere el plasma al ácido hialurónico para borrar sus ojeras

Este tratamiento a través de material biológico autólogo hace que la capa de nuestra piel ocular se vuelva más densa, disimulando los tan odiados surcos que se crean bajo nuestros ojos; mejora el color, ya que a veces en la zona de la ojera, por lo fina que es la piel de nuestros ojos, torna a un color oscuro que nos da un aspecto cansado y poco saludable. Esta técnica de última tecnología mejora mucho la pigmentación de esta zona, y el resultado es inmediato.

Rocío Osorno también se ha sometido a un tratamiento de láser de colágeno

Estas pequeñas inyecciones de plasma son completamente indoloras porque, antes de que empiecen a pinchar poco a poco, aplican una crema anestésica en el rostro que duerme la zona para que no sea incómodo. Además, Rocío ha combinado este tratamiento con el láser productor de colágeno, que disimula los signos del envejecimiento y produce colágeno y elastina para tener un rostro mucho más firme y terso. Esta técnica también detoxifica la piel y la oxigena, dejando la piel con mucho más brillo y con un aspecto resplandeciente. Desliza para ver el tratamiento de Rocío Osorno.