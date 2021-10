Realizado con productos Valmont, este ritual de 90 minutos es una sofisticada experiencia sensorial que trabaja en las capas más profundas de la piel y que solo se realiza en el spa del hotel Mandarin Oriental Ritz.

La Navidad. La fiesta que este año querremos celebrar por todo lo alto y en la que querremos estar más deslumbrantes, felices, guapos, enérgicos… Tras una época tan dura, cuidarnos se ha convertido en uno de los placeres más demandados. En nuestros centros lo notamos a diario. Queremos y necesitamos que nos atiendan, de forma personalizada, con cariño y profesionalidad.

El spa The Beauty Concept en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, Madrid se ha convertido en un santuario de peregrinación con su exclusiva propuesta de tratamientos y una gran selección de terapias holísticas. En su cuidada propuesta de protocolos destaca un exclusivo tratamiento facial diseñado por el equipo de terapeutas de The Beauty Concept que solo se realiza en el spa del hotel, a diferencia del resto de centros The Beauty Concept en Madrid.

Se trata del Sublime Mandarin Oriental Ritz, Madrid, “una lujosa obra maestra en el cuidado de la piel, adaptada a las necesidades de cada tipo y persona, respetando la identidad hormonal para obtener unos resultados altamente sobresalientes, que se realiza con productos de la marca suiza Valmont” explica Paz Torralba, CEO de The Beauty Concept. “Es un tratamiento ideal para Navidad porque los resulta-dos son inmediatos, porque es el major regalo que podemos hacernos, por la duración de sus efectos en rostro, cuello y escote”, explica Paz Torralba.

¿En qué consiste el tratamiento facial Sublime Mandarin Oriental Ritz, Madrid?

El tratamiento empieza con una doble y profunda limpieza para preparar perfectamente la piel para que esté más receptiva a los principios activos que se utilicen con el fin de conseguir un mejor resultado. A continuación, se exfolia para eliminar las células muertas y asegurar una excelente acción de los ingredientes. Primero se trabaja con un peeling enzimático y se finaliza con un suave masaje.

¿Cuáles son los beneficios Sublime Mandarin Oriental Ritz, Madrid?

Tensado natural de la piel con un potente efecto lifting.

Mejora la apariencia de las arrugas y suaviza las líneas de expresión.

Ilumina y revitaliza los tejidos con un efecto intensamente hidratante.

Previene la oxidación celular y el envejecimiento cutáneo.

Consigue un efecto calmante en pieles deshidratadas y apagadas.

Fortalece las defensas naturales de la piel.

Sobre The Beauty Concept

Nace en 2005 de la mano de Paz Torralba, una empresaria apasionada de la belleza que decidió abandonar su cargo como alta ejecutiva de banca para dedicarse a su pasión: ayudar a mejorar la salud y la belleza de otras personas.

Sus centros, en los que confían Eugenia Silvia, Andrea Duro, Sandra Barneda, Belén Rueda, Marta Torné o Juan Betancourt, entre otras celebridades, se caracterizan por ofrecer servicios de estética, nutrición, belleza capilar y medicina estética con garantías científicas. Con el objetivo de optimizar la salud, la belleza y el bienestar, un equipo multidisciplinar de profesionales parte siempre de un diagnóstico personalizado, considerado la clave del éxito por su directora, Paz Torralba, y a partir del cual se realizan los distintos tratamientos y protocolos en entornos sofisticados que transmiten paz y bienestar.

The Beauty Concept cuenta con tres centros en Madrid, uno ubicado en la calle Chile y dos en la calle Ortega y Gasset, donde en 2020 abrió su primer salón de peluquería. Además, en abril de 2021 inauguró el exclusivo Spa The Beauty Concept at Mandarin Oriental Ritz, Madrid en el icónico hotel madrileño, y en septiembre de 2021 el nuevo TBC Store para el cuidado de la piel, con cinco cabinas y un equipo de terapeutas expertas en diagnóstico personalizado.

Calle Chile, 10. Tfno: 91 457 25 31 Calle de José Ortega y Gasset, 45, 47 y 49. Tfno: 91 466 91 87 Hotel Mandarín Oriental Ritz, Madrid. Plaza de la lealtad, 5. Tfno: 91 701 68 88 www.thebeautyconcept.com