Raquel Bollo apuesta por una melena XL para despedir el año 2020. Ha confiado en las manos de su peluquero de confianza para conseguir un resultado 10

Raquel Bollo ha decidido cambiar su imagen y despedir el año 2020 por todo lo alto. La que fuera colaboradora de televisión ha acudido a su peluquera de referencia en Sevilla para darle un aire nuevo a su melena y renovarla. Para ello, ha optado por las extensiones para conseguir esa melena XL con mucho movimiento que tanto ha gustado siempre a Raquel Bollo. Y es que habitualmente siempre la hemos visto con su larga cabellera extralargue y levemente ondulada, que le da un aspecto mucho más guerrero que un corte midi. Si hace unos meses decidió cortar por lo sano, ahora parece ser que echa de menos aquellos tiempos donde presumía de melenaza y por ello ha caído rendidas a las extensiones.

Raquel Bollo ha acudido al Centro María Hernández, su peluquería de confianza y a la que ha acudido habitualmente a hacerse sus cambios de imagen. La diseñadora ha compartido como ha sido el proceso de cambio y cuál ha sido el resultado final, que lo cierto es que nos ha enamorado por completo.

Raquel Bollo se apunta a la melena XL

«Al final me decidí!! Nuevo largo, nuevo color, #newlook Me encanta el pelazo que me han dejado en el @centromariahernandez en las manos de @susanarf96 eres fantástica 🌟💯», ha escrito la colaboradora de televisión junto a un vídeo donde ha mostrado el resultado final de su espectacular melena, que también ha encantado a todos sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Bollo (@raquelbollo)

Para el centro de peluquería, esta ha sido una gran elección por parte de Raquel Bollo: «Si eres fiel defensora de las melenas extra largas como nosotros y te encanta peinarte con ondas para dar volumen y movimiento a tu cabello,esta melena es el claro ejemplo de que el pelo largo se puede convertir en tu seña de identidad aportando mucha personalidad». Y han añadido: «Porque las melenas XL también se llevan. Además tienen algo muy positivo y es que son súperversátiles. A la hora de cepillarlo y darle color, el pelo largo es el que más posibilidades ofrece. Eso sí, para que el cabello largo luzca perfecto es muy importante cuidarlo bien».

Además, de su cambio de largo, también ha optado por un cambio de color, en un tono castaño que lo cierto es que le sienta muy bien. Atrás quedó la melena rubia que siempre ha lucido la colaboradora de televisión, ya que prefiere algo más natural como es el tono castaño. Además, de un cambio de color también ha elegido mechas, que le dan más luminosidad y más movimiento y volumen a la cabellera. A nosotras nos encanta el resultado de su nueva melena, ¿y a vosotras?