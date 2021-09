La diseñadora y colaboradora de televisión ha estrenado uñitas y lo ha hecho con la que, sin lugar a dudas, es la manicura más veraniega.

Septiembre ya está aquí, ya llegó. Aunque sigue haciendo calor y aún muchas personas siguen de vacaciones, lo cierto es que el fin del verano ya está a la vuelta de la esquina y todo, absolutamente todo, nos deja claro que el otoño está a punto de comenzar. Los escaparates de nuestras tiendas favoritas muestran ya las colecciones para la temporada más fría; las famosas ya han pasado por la peluquería para sanear sus melenas tras los estragos de la playa y la piscina; y los colores que vemos ahora por la calle tienden más a los tonos tierra que a los chillones. Eso sí, no en todos los casos. Y es que, aunque todo nos indique que el otoño está más cerca que lejos, hay algunas celebs que se niegan a aceptarlo y apuestan en sus looks o cuerpos por llevar detalles de colores más propios del verano. O si no que se lo digan a Raquel Bollo, que ha pasado por el salón de uñas y ha apostado por hacerse la manicura más veraniega.

La manicura más veraniega en pleno septiembre la lleva Raquel Bollo

Cuando se acercan los meses más fríos; las expertas en belleza suelen aconsejar que llenemos nuestras uñas de colores cálidos, ocres y oscuros como el negro o el gris. Una manera de contrarrestar las bajas temperaturas a través de la manicura. Sin embargo, Raquel Bollo parece hacer caso omiso a las tendencias y ella ha preferido no seguir la moda para descansarse por una manicura de lo más veraniega. Un detalle que ha querido compartir con sus más de 548 mil seguidores en Instagram.

«Aún me apetece un color veraniego. Busco un lima. ¿Lo encontraré?»; preguntaba a sus followers a través de la red social en un divertido instastory. Una pregunta a la que pronto dio respuesta pues, a penas una horita después, dejaba claro que había conseguido su ansiado tono y que, por fin, podía presumir de uñas en color amarillo pastel. Sin duda, un tono más apropiado para el verano que para los meses de otoño que se avecinan pero que no nos cabe duda que ella sabrá defender como nadie. Y es que, aunque la moda diga una cosa, cada una de nosotras tenemos que hacer lo que nos apetezca en cada momento. ¿Quiere ponerte unos pitillo en 2021 aunque ahora sean tendencia los jeans oversize? ¡Pues hazlo! ¿Deseas unas uñas en color lima a pesar de que ya es casi otoño? ¡Adelante!