Los días de lluvia pueden ser bonitos y hasta románticos. Sin embargo, lo que siempre son es horribles para nuestro pelo. ¡Soluciónalo con estos trucos!

Al mal tiempo, buena cara. O eso dicen. Sin embargo, nosotras preferimos ser más realistas y decir las cosas tal y como son: al mal tiempo, peor pelo. La lluvia está siendo la protagonista del día de hoy en muchas de las principales ciudades del país. Madrid, Cáceres, Bilbao u Ourense son algunas de las capitales que han recibido el otoño con grandes trombas de agua. Y no, nosotros no somos Flora González o Roberto Brasero, por lo que no tenemos la intención de daros la previsión meteorológica de los próximos días, faltaría más. Simplemente tenemos ventanas en casa y, como probablemente la mayoría de personas, hemos podido ver la que ha caído en tan solo unos minutos. Para lo que sí que nos vemos capacitados es para darte alguna información sobre cómo cuidar tu cabello en los días de lluvia y así evitar el maldito encrespamiento.

Como el patio de mi casa, el pelo cuando llueve, se moja. Y cuando este se moja, se encrespa de la peor forma. Aunque no es fácil evitar que esto ocurra, sí que existen algunas formas de intentar lograr mantener el cabello en perfecto estado, a pesar del chaparrón. Productos, cosméticos y peinados eficaces para los días más grises.

¿Qué hacer con tu pelo en los días de lluvia?

Si has descartado la idea de hacerte un moño y ponerte una bolsa en la cabeza como bien hacían Isabel y Vicenta, las vecinas de Valencia, entendemos que lo que buscas es una medida efectiva que te permita lucir pelazo y evitar el encrespamiento. Pues bien, tenemos la solución. Aunque lo ideal es que te lo recojas en una coleta alta o con una trenza de raíz, lo cierto es que existen multitud de productos que lograrán evitar el encrespamiento y mantener tu pelo hidratado. Sí, has leído bien, hidratado. Por mucho que la lluvia moje tu cabello, esta no consigue hidratártelo. Más bien todo lo contrario. El agua de lluvia hace que tu pelo se ensucie, se reseque y se encrespe, por lo que lo ideal será aplicar antes de salir de casa champús y suavizantes anti-frizz o llevar siempre en el bolso brumas, aceites o sérums que logren rehidratar nuestro pelo.

Esta selección de productos conseguirán mantener tu pelo intacto en los días de lluvia. Eso sí, aún cuidando tu cabello, no debes olvidar el paraguas; que aunque sean cosméticos de lo más efectivos, a día de hoy todavía no hacen milagros.