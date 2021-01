La hija influencer de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha dejado con la boca abierta a todos sus seguidores gracias a su nuevo look.

Durante los últimos meses, y especialmente desde que se convirtiera en la embajadora de Esmara, la línea de moda de Lidl, Alba Díaz y su excepcional forma de vestir nos han interesado sobremanera. Su armario es una mezcla de estilos, donde tienen cabida las prendas más clásicas con las deportivas y urbanas. Ella siempre apuesta por seguir las últimas tendencias de moda. Sin embargo, en el tema beauty, no se queda atrás. La joven influencer se atreve a probar todo tipo de modas de belleza y lo comparte, siempre que le gustan, a través de Instagram. La hemos podido ver con la manicura más elegante, con cachivaches para agrandar los labios pero también probando diferentes colores de pelo. Hace ya un par de años que la joven decidió cortarse la melena y apostar por el bob, el estilo que más fans tiene entre nuestras famosas desde hace ya varias temporadas, y en todo este tiempo ha tenido pequeñas variaciones en cuanto a tono se refiere. No hay más que ver su «nuevo look» para darse cuenta.

El «nuevo look» que nos ha dejado a todos con la boca abierta

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha posado en los stories de su perfil con un pelo de color verde. Un intenso tono hierba que resultaba especialmente llamativo y que, si bien, le sentaba mejor que muchas de nosotras; no es el color que más nos gusta ver en su media melena. Y es que el verde esperanza queda de maravilla en vestidos y jerséis pero en el pelo puede ser muy pero que muy complicado de llevar.

La hemos visto con mechas rubias muy marcadas, con el pelo casi blanco y con un tono lila de lo más favorecedor. Sin embargo, nunca antes la habíamos podido ver luciendo un llamativo (y probablemente exagerado) pelo verde. Un cambio de look que ninguna de nosotras esperábamos y que ella ha querido compartir con sus seguidores. «¿Qué os parece mi nuevo look?», preguntaba a través de la red social a todos sus fans. Una pregunta trampa pues, si te fijabas un poco, este «tinte» no era más que un filtro de Instagram muy bien colocado. Una broma digna del 28 de diciembre en la que muchos han caído. Y no nos extraña, y es que Alba Díaz es capaz de teñirse el pelo de cualquier color. ¡A las pruebas nos remitimos!