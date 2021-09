La hija de la duquesa de Alba ha mostrado a través de su Instagram algunos de sus productos favoritos a nivel corporal. ¡Y pintan de maravilla!

Hemos hablado en más de una ocasión del fabuloso estilo de Eugenia Martínez de Irujo. Hemos analizado sus looks más ideales, comentado sus prendas de inspiración hippie y aplaudido sus complementos boho. Sin embargo, de algo que no hemos hablado casi nunca es de sus productos favoritos de belleza. La hija de la duquesa de Alba, como todas las mujeres a partir de cierta edad, intenta cuidar su piel, su cuerpo y su pelo con algunos de los cosméticos más valorados del mundo beauty. No obstante, ella no suele mostrarlos tanto en Instagram como suele hacer con sus modelitos o accesorios. Hasta hace unos días, que la socialité nos dejó claro que estaba completamente enamorada de tres cosméticos que, según hemos podido ver, son una auténtica pasada.

Fue a través se la red social, donde la siguen más de 262 mil personas, donde la duquesa de Montoro compartió una sencilla imagen en la que aparecían tres de los que parecen ser sus nuevos productos de belleza favoritos. Y es que en la imagen, además de mencionar a la marca, Kiehl’s, que lleva setenta años ayudando a hombres y mujeres a cuidar su rostro y su cuerpo; Eugenia escribía un tierno «Love», que en español bien podría equipararse a un «Amor» o un «Me encantan». Pero eso importa poco, pues sea la traducción que sea, lo cierto es que queda claro que ella se ha quedado prendada con estos cosméticos.

Estos son los tres productos favoritos de Eugenia Martínez de Irujo

El primero de ellos (y el más grande) recibe el nombre de Creme de Corps. O lo que es lo mismo, crema del cuerpo. Se trata de crema corporal nutritiva que hidrata y nutre la piel durante 24 horas gracias a su fórmula no grasa con manteca de cacao, betacaroteno y escualeno. El segundo, también de la misma gama que busca recuperar algunos de los cosméticos más conocidos de la marca allá por la década de los 80, se llama Creme de Corps Nourishing Dry Body Oil. Este es un aceite seco corporal seco de textura ligera muy nutritivo que proporciona a la piel una hidratación nutritiva.

El último, pero no por ello menos importante, es el Cactus Flower & “Tibetan Ginseng” Hydrating Mist; un tónico purificante y refrescante con flor de cactus ideal para las pieles que necesitan hidratar y mantener la piel suave y tersa. Además de perfecto para detoxificar y proteger la piel de agentes agresores medioambientales. Vamos, un pack de tres productos de lo más completo que ha enamorado a Eugenia Martínez de Irujo y, en cuanto lo probemos, probablemente también a todas nosotras.